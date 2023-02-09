Некит и Райзен подрались после полуфинала 1XBET MFL «БроукБойз» – 2Drots

Президенты «БроукБойз» и 2Drots Райзен и Некит подрались после полуфинального матча 1XBET Media Football League (0:1).

Все началось после 1-го тайма игры, когда Некит на бровке сломал камеру оператору «Броуков». Райзен пришел в раздевалку к «дротам», завязалась потасовка. Во втором тайме конфликт только обострился.

После матча в подтрибунном помещении Жека, Некит и Райзен попытались разобраться, но разрешить конфликт не удалось. Некит и Райзен договорились встретиться наедине в отеле, чтобы поговорить.

Через некоторое время в телеграм-каналах президентов стали появляться видео и фотографии с ссадинами и ушибами на лицах Райзена и Некита.

Затем они записали совместный ролик. В нем боссы 2Drots и «Броуков» рассказали, что «поскользнулись на лестнице».

«Короче, выяснили отношения, недопонимание помножилось на ноль. В один момент он (Некит) начал меня забивать, я на морально-волевых встал», – рассказал Райзен.

«Пацаны, сейчас постфактум думаешь, ##### с Райзеном...», – добавил Некит.

2Drots и «БроукБойз» устроили потасовку в перерыве матча 1/2 финала 1XBET MFL