Володя XXL вернулся в Казахстан перед 3-м туром 1XBET Media Football League
Володя XXL вернулся в расположение «БроукБойз» в Казахстане.
Нападающий уехал из команды после 1-го тура 1XBET Media Football League, заявив, что его не устраивают условия проживания в Астане.
Организатор турнира Дидар Сыдыкбек осудил высказывания футболиста «Броуков». Однако позже появилась информация, что конфликт исчерпан.
Тем не менее матч 2-го тура против Fight Nights (2:3) XXL пропустил.
Сегодня игрок «Броуков» Никита Киселев опубликовал фото с Володей: «Джокер приехал».
В 3-м туре 1XBET MFL «БроукБойз» сыграют с One Game 5 февраля.
Фото: телеграм-канал Никиты Киселева
Комментарии