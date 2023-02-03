Володя XXL вернулся в Казахстан перед 3-м туром 1XBET Media Football League

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Володя XXL вернулся в расположение «БроукБойз» в Казахстане.

Нападающий уехал из команды после 1-го тура 1XBET Media Football League, заявив, что его не устраивают условия проживания в Астане.

Организатор турнира Дидар Сыдыкбек осудил высказывания футболиста «Броуков». Однако позже появилась информация, что конфликт исчерпан.

Тем не менее матч 2-го тура против Fight Nights (2:3) XXL пропустил.

Сегодня игрок «Броуков» Никита Киселев опубликовал фото с Володей: «Джокер приехал».

В 3-м туре 1XBET MFL «БроукБойз» сыграют с One Game 5 февраля.

Фото: телеграм-канал Никиты Киселева

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