Некит о критике Володей XXL отеля «Броуков»: «Слышал, что там нормальное место. А у нас условия чемпионские, мы 2-кратные»

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Босс 2Drots Некит отреагировал на критику со стороны Володи XXL в адрес организаторов турнира в Казахстане.

Форвард «БроукБойз» в числе прочего выразил недовольство отелем, в который заселили его команду.

– Володя XXL говорил, что 2Drots живут в небоскребе, в хорошем отеле. Есть ли разница по сравнению с другими командами?

– Я не был в отеле, где жил Володя. Я слышал, что Камил [Гаджиев] говорил, что там вполне нормальное место, трехразовое питание.

Не знаю, что там сравнивает Володя, но он должен понимать, тут 2-кратные чемпионы, чемпионские условия. Это нормально.

– А что в вашем райдере?

– Прям райдера как такового нет. Есть условия по перелетам, по гостиницам. Все это планируется. Мы говорим организаторам – нужно это и это. Ниже минимума мы не готовы выйти, – рассказал Некит.

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