Некит о критике Володей XXL отеля «Броуков»: «Слышал, что там нормальное место. А у нас условия чемпионские, мы 2-кратные»
Босс 2Drots Некит отреагировал на критику со стороны Володи XXL в адрес организаторов турнира в Казахстане.
Форвард «БроукБойз» в числе прочего выразил недовольство отелем, в который заселили его команду.
– Володя XXL говорил, что 2Drots живут в небоскребе, в хорошем отеле. Есть ли разница по сравнению с другими командами?
– Я не был в отеле, где жил Володя. Я слышал, что Камил [Гаджиев] говорил, что там вполне нормальное место, трехразовое питание.
Не знаю, что там сравнивает Володя, но он должен понимать, тут 2-кратные чемпионы, чемпионские условия. Это нормально.
– А что в вашем райдере?
– Прям райдера как такового нет. Есть условия по перелетам, по гостиницам. Все это планируется. Мы говорим организаторам – нужно это и это. Ниже минимума мы не готовы выйти, – рассказал Некит.
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