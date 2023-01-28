Дидар о Володе XXL: «Молодой парнишка, все ошибаются – уже конфликта нет. Возможно, сыграло эго»

Президент SD Family Дидар Сыдыкбек высказался о конфликте с форвардом «БроукБойз» Володей XXL.

XXL ранее заявил, что недоволен турниром, и хотел улететь в Москву.

«Молодой парнишка, все ошибаются – уже конфликта нет, он извинился. Если он хочет, чтобы его мнение оставалось при нем – проблем нет. Но простое уважение должно присутствовать.

Вернется ли он? Конечно, мы еще с ним поговорим. Честно говоря, мне было неприятно услышать от него про бешбармак. Он говорит, что они едят три дня бешбармак – все же понимают, что это знак нашего уважения. Мне кажется, неделю можно бешбармак кушать.

И отель тоже – отель шикарный, с хорошим питанием. Никто кроме него не жаловался. Возможно, сыграло эго, или сыграло то, что 2Drots живут в отеле лучше. Все познается в сравнении, если у тебя есть личные деньги – почему тебе не съехать и не жить отдельно? То, что предоставляет чемпионат, – это уже совсем другое», – сказал Дидар.

Володя XXL: «Я принесу извинения по поводу бешбармака, не знал, что вы так трепетно к нему относитесь. Но слова по поводу отеля, проживания и турнира оставляю при себе»

Дидар – Володе XXL: «Какой же ты неблагодарный человек. Надеюсь, ты мужик и найдешь в себе силы, чтобы достойно признать, что ты глупый и тупой мальчик»

Володя XXL: «Я недоволен турниром в Казахстане! На следующей игре меня не будет. Я принял решение улететь в Москву»