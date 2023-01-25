Дидар – Володе XXL: «Какой же ты неблагодарный человек. Надеюсь, ты мужик и найдешь в себе силы, чтобы достойно признать, что ты глупый и тупой мальчик»

Основатель SD Family Дидар Сыдыкбек прокомментировал слова Володи XXL о турнире 1XBET Media Football League.

Форвард « » заявил, что недоволен турниром в Казахстане. Володю не устраивает старый отель с дырками в стенах, одинаковое питание и качество трансляций.

«Володя, какой же ты неблагодарный человек. Я 24 часа даю тебе, чтобы ты удалил свой ролик и принес официальные извинения организации турнира.

А также всем людям, которые бегали вас встречали от аэропорта до отеля, которые каждый ваш день старались сделать хорошим и незабываемым.

Если такого не будет, то завтра все люди увидят твой бомбический видос, как ты резвился и вел себя в отеле. А то что Райзен и другие люди съехали с отеля, это потому что вы приехали в большем количестве, чем ожидалось, и мест просто не было.

Поэтому, Володя, надеюсь, ты мужик и найдешь в себе силы, чтобы достойно признать, что ты глупый и тупой мальчик.

Хочу добавить, если ты золотой мальчик и привык жить в небоскребах, то плати свои деньги, живи, как ты хочешь. А свои претензии засунь себе в задницу.

И от того, что ты уехал, мне кажется, всем стало легче. Пожалуйста, лучше больше не приезжай в Казахстан», – сказал Дидар.

Расписание 2-го тура 1XBET Media Football League