Володя XXL: «Я недоволен турниром в Казахстане! На следующей игре меня не будет. Я принял решение улететь в Москву»
Нападающий «БроукБойз» Володя XXL высказался о турнире 1XBET Media Football League.
«Я недоволен турниром в Казахстане!!!
На следующей игре МЕНЯ уже здесь НЕ БУДЕТ. Я принял решение улететь обратно в Москву.
К сожалению, с каждым днем появляются новые проблемы, о которых я не хочу молчать», – сообщил Володя.
В первом туре «БроукБойз» разгромили казахстанскую «Спарту» со счетом 5:0. Володя отметился голом и двумя голевыми передачами.
Во втором туре 1XBET MFL «Броуки» встретятся с Fight Nights.
Матч состоится 29 января, начало – 17:00 по московскому времени.
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