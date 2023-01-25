Володя XXL: «Я недоволен турниром в Казахстане! На следующей игре меня не будет. Я принял решение улететь в Москву»

Нападающий «БроукБойз» Володя XXL высказался о турнире 1XBET Media Football League.

«Я недоволен турниром в Казахстане!!!

На следующей игре МЕНЯ уже здесь НЕ БУДЕТ. Я принял решение улететь обратно в Москву.

К сожалению, с каждым днем появляются новые проблемы, о которых я не хочу молчать», – сообщил Володя.

В первом туре «БроукБойз» разгромили казахстанскую «Спарту» со счетом 5:0. Володя отметился голом и двумя голевыми передачами.

Во втором туре 1XBET MFL « » встретятся с .

Матч состоится 29 января, начало – 17:00 по московскому времени.