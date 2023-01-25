Володя XXL: «Я недоволен турниром в Казахстане! На следующей игре меня не будет. Я принял решение улететь в Москву»

Теги БроукБойз Fight Nights «Володя XXL» Владимир Горяинов 1XBET Media Football League Медиафутбол

Нападающий «БроукБойз» Володя XXL высказался о турнире 1XBET Media Football League.

«Я недоволен турниром в Казахстане!!!

На следующей игре МЕНЯ уже здесь НЕ БУДЕТ.  Я принял решение улететь обратно в Москву.

К сожалению, с каждым днем появляются новые проблемы, о которых я не хочу молчать», – сообщил Володя.

В первом туре «БроукБойз» разгромили казахстанскую «Спарту» со счетом 5:0. Володя отметился голом и двумя голевыми передачами.

Во втором туре 1XBET MFL «Броуки» встретятся с Fight Nights.

Матч состоится 29 января, начало – 17:00 по московскому времени.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий