Володя XXL: «Я принесу извинения по поводу бешбармака, не знал, что вы так трепетно к нему относитесь. Но слова по поводу отеля, проживания и турнира оставляю при себе»

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Володя XXL извинился перед казахстанской публикой за сказанные слова про турнир 1XBET Media Football League.

Форвард «БроукБойз» заявил, что недоволен турниром в Казахстане. Володю не устраивает старый отель с дырками в стенах, одинаковое питание и качество трансляций.

«24 часа челлендж подходит к концу, я принесу свои извинения по поводу бешбармака. Это национальное блюдо, я не знал, что вы к нему так трепетно относитесь. Извиняюсь, сорян, я бы не хотел, чтобы у меня в России так было.

Второй момент: Дидар [Сыдыкбек], я хочу подвести итог всего. Все свои слова по поводу отеля, проживания и турнира оставляю при себе. Я не знаю, какое ты там видео найдешь, что скинешь, веди себя, пожалуйста, как президент лиги, а не как мальчик, который угрожает и шантажирует каким-то видео.

Пожалуйста, прислушайся к зрителям, которые смотрят турнир. Их очень мало, но они есть. Они говорят, что не надо ставить двух комментаторов – вы берете и ставите на следующий день. Качество картинки – да, звук… разберитесь, пожалуйста, со звуком, сделайте что-нибудь.

Я хочу, чтобы это было смотрибельно, но люди пока просто уходят. Я надеюсь, что к концу турнира у тебя получится все сделать», – сказал Володя. 

Володя XXL: «Я недоволен турниром в Казахстане! На следующей игре меня не будет. Я принял решение улететь в Москву»

Дидар – Володе XXL: «Какой же ты неблагодарный человек. Надеюсь, ты мужик и найдешь в себе силы, чтобы достойно признать, что ты глупый и тупой мальчик»

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