Камил Гаджиев о недовольстве Володи XXL отелем в Казахстане: «Мы же пацаны. Мы и в 6-местных номерах жили, и стоя спали»

Теги Камил Гаджиев БроукБойз Fight Nights «Володя XXL» Владимир Горяинов 1XBET Media Football League Медиафутбол

Камил Гаджиев высказался о критике Володи XXL в адрес организаторов турнира в Казахстане.

Форвард «БроукБойз» в числе прочего выразил недовольство отелем, в который заселили его команду.

«Мы же пацаны. Мы и в 6-местных номерах жили, и стоя спали, всякое бывало.

Хочешь жить в Hyatt, заплати тогда за Hyatt. Я привез 30 человек и постарался создать пацанам нормальные условия.

Организаторы пошли навстречу, мы от себя немножко добавили. Все нормально», – сказал основатель Fight Nights.

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