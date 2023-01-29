Камил Гаджиев о недовольстве Володи XXL отелем в Казахстане: «Мы же пацаны. Мы и в 6-местных номерах жили, и стоя спали»

Камил Гаджиев высказался о критике Володи XXL в адрес организаторов турнира в Казахстане.

Форвард « » в числе прочего выразил недовольство отелем, в который заселили его команду.

«Мы же пацаны. Мы и в 6-местных номерах жили, и стоя спали, всякое бывало.

Хочешь жить в Hyatt, заплати тогда за Hyatt. Я привез 30 человек и постарался создать пацанам нормальные условия.

Организаторы пошли навстречу, мы от себя немножко добавили. Все нормально», – сказал основатель .