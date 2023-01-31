«Если бы это случилось в медиафутболе – это бы очень сильно раздули». Тренер «Амкала» Миллер о драке «Спартака» и «Зенита»

Главный тренер «Амкала» Виталий Викторович Миллер высказался о драке футболистов «Спартака» и «Зенита» на Фонбет Кубке России.

– Недавно же на Кубке России «Спартак» с «Зенитом» дрались. Последний раз такое видел, наверное, у ЦСКА с «Сатурном». Может они пример с нас берут?

– Видишь, если бы это случилось в медиафутболе – это бы очень сильно раздули. Говорили бы: «Вот, эта Медиалига, они дерутся, совсем уже с ума сошли».

А здесь уже давно много хороших футболистов, тренеров, неплохая организация. Во Второй лиге у половины команд нет таких условий, которые есть в медиафутболе.

Все же у нас смотрят на кошелек – что мешает командам Второй лиги, которые представляют свои области, сделать также?, – сказал Миллер.