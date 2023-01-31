«Если бы это случилось в медиафутболе – это бы очень сильно раздули». Тренер «Амкала» Миллер о драке «Спартака» и «Зенита»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Сатурн премьер-лига Россия Вторая лига Виталий Миллер Амкал Winline Медиалига Медиафутбол

Главный тренер «Амкала» Виталий Викторович Миллер высказался о драке футболистов «Спартака» и «Зенита» на Фонбет Кубке России.

– Недавно же на Кубке России «Спартак» с «Зенитом» дрались. Последний раз такое видел, наверное, у ЦСКА с «Сатурном». Может они пример с нас берут?

– Видишь, если бы это случилось в медиафутболе – это бы очень сильно раздули. Говорили бы: «Вот, эта Медиалига, они дерутся, совсем уже с ума сошли».

А здесь уже давно много хороших футболистов, тренеров, неплохая организация. Во Второй лиге у половины команд нет таких условий, которые есть в медиафутболе. 

Все же у нас смотрят на кошелек – что мешает командам Второй лиги, которые представляют свои области, сделать также?, – сказал Миллер.

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9 комментариев

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Борис Лопатин
Сама медиалига бы и раздула, иначе какая она медиа?
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Владимир Молявин
До сих пор сдуть не могут. Спрашивают о драке всех подряд. Надоели!!!
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леша коваленко
Не достаток финансирования, господин Миллер.
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Джон Хартсон
кто раздул бы и на какую аудиторию? Драка между футболистами больших клубов - всегда событие (сатурн-цска вон спустя десятилетия помнят), а что такое Амкал и кто такой этот Миллер - я не знаю.
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ZarvuR2020
Так это и в РПЛ раздули
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redbalance
Это брат упыря с мойки(по)?
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Ебздрогыч
Миллер о драке «Спартака» и «Зенита» - спортс, молодцы, отличный заголовок! Можно еще так: Миллер - все же у нас смотрят на кошелек!
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Антимосковский
наоборот, для футбола это редкость и дикость, потому обсуждения той драки всплывают до сих пор, будь такая новость из медиалиги, было бы пару комментариев про клоунаду и все, всем же очевидно, что там вся показуха ради хайпа
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Адепт Суперлиги
Показалось
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