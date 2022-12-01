Промес, Сутормин, Пиняев, Мелешин, Гасилин сыграют в матче звезд Кубка России. Газзаев – тренер команды Пути РПЛ
Стал известен состав команд на Матч звезд Фонбет Кубка России.
Матч звезд Кубка России состоится в субботу, 3 декабря. Между собой встретятся сборные Пути РПЛ и Пути регионов.
Состав команды Пути РПЛ:
Ризван Ташаев («Ахмат»), Даниил Худяков («Локомотив»), Егор Сорокин («Краснодар»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Александр Коваленко («Крылья Советов»), Алексей Миронов («Ростов»), Равиль Нетфуллин («Торпедо»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Квинси Промес («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Сутормин («Зенит»), Матвей Ивахнов («Факел»), Иван Игнатьев («Локомотив»), Алексей Каштанов («Урал»), Павел Мелешин («Спартак»), Тимур Сулейманов («Пари НН»).
Главный тренер – Валерий Газзаев.
Состав команды Пути регионов:
Артем Ковешников («Торпедо» Владимир), Александр Маменко («Амкал»), Никита Бабич («Темп»), Рустам Вазитдинов («Текстильщик»), Дмитрий Великородный («Звезда»), Владимир Марухин («Акрон»), Кантемир Нахушев («СтавропольАгроСоюз»), Андрей Никитин («Уфа»), Артем Поликарпов («Сахалинец»), Алексей Гасилин («Амкал»), Павел Кудряшов («Звезда»), Даниил Лопатин («Динамо» Брянск), Даниил Наговицин («Зенит-Ижевск»), Дзамболат Тигиев («СтавропольАгроСоюз»).
Главный тренер – Заур Тедеев («Алания»).
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