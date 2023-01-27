согласился на предложение Дмитрия Тарасова провести товарищеский матч « » – «Эгриси» по правилам .

«Моему знакомому Дмитрию Тарасову определенно неймется. Вот, предложил выяснить отношения на поле, и поскольку, по мнению Димы, мы вряд ли сыграем в МФЛ-3… В общем, это можно сделать в товарищеском матче. Что я могу сказать.

Во-первых, я за. Тем более, что «Родине Медиа» практика, может, даже нужнее. Они дебютировали во второй МФЛ, как и мы, и проиграла в финале; проигравший финалист первого сезона вообще-то в следующий сезон НЕ попал, так что это рискованное амплуа (Во второй сезон Медиалиги не попал финалист первого сезона – , несмотря на обещание – прим. Sports.ru).

Во-вторых, мне совершенно нечего выяснять с Тарасовым. По мне так у нас кристально ясные отношения. Они настолько ясные, что прям просвечивают, как трусики невесты.

В-третьих, вчера «Эгриси» провел только первую тренировку в новом году. Немного затянули, но что поделать – нам пришлось пройти через смену тренера. И в феврале мы совершенно точно играть товарищеские матчи не готовы, чисто практически. В марте – отлично. Я согласен, команде интересно. Дату согласуем», – написал Уткин.

Ранее Уткин раскритиковал предложения Тарасова по реформации Медиалиги. В ответ футболист «Родины Медиа» заявил, что «хороший в прошлом комментатор превратился в обычного хейтера». На что известный журналист ответил, что не станет вступать в полемику и предложил «собственные соображения, как модернизировать Медиалигу».