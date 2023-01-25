Егоров вмешался в спор Уткина и Тарасова, предложив свои реформы для МФЛ

Босс « » Дмитрий Егоров высказался о конфликте и Дмитрия Тарасова и предложил свои пункты модернизации .

Накануне Уткин раскритиковал предложения Тарасова по реформации Медиалиги. В ответ футболист « » заявил, что «хороший в прошлом комментатор превратился в обычного хейтера». На что известный журналист ответил, что не станет вступать в полемику и предложил «собственные соображения, как модернизировать Медиалигу».

«Спор Уткина с Тарасовым.

1. Не вижу смысла проводить пресс-конференции с обычными зрителями. Если уж в нынешний системе нет порядка и лишних людей не заткнуть, то в новой модификации каждая прессуха превратится в бардак.

2. Каким-то командам должны платить, каких-то приглашать в качестве поощрения бесплатно – это зависит от медийных показателей, но с каждой нужно заключать те контракты, где лига будет вправе вызвать на пресс-коференцию нужных персонажей или получить достойную им замену на свой вкус.

3. Сценарий пресс-конференций должен быть подготовлен лигой заранее. Да, что-то может пойти не по плану – импровизация приветствуется, но направление должен задавать осведомленный ведущий. Команды также должны знать, куда их поведут. Не нужно забывать, что в Медиалиге мы актеры. Пляска от вольного, которую мы видели осенью – убожество.

4. Трансферы. МФЛ – короткий турнир, на подготовку к которому есть достаточное количество времени у всех команд. Но я бы вообще убрал точные даты переходов и трансферных окон, ограничив команды пятью переходами за сезон.

Есть у тебя пять слотов – распределяй по дистанции, но последняя твоя покупка – последний день перед плей-офф. Забирать игроков у соперников по плей-офф, конечно же, нельзя.

5. Количество команд. С течением времени пришел к выводу, что 18 – вполне нормально, но нужно добавить две вещи: 1. два последних места в каждой из групп играют стыки на вылет. В следующем сезоне проигравшие не принимают участие. 2. Из групп в четвертьфинал выходит по две команды сразу. Третья играет с седьмой из другой группы. Четвертая – с пятой.

Итог – дополнительные шесть матчей жизни высокого накала!

6. По поводу стадионов, раздевалок и других моментов – тут вы и так все понимаете. Ну, и челленджи должны играться как на приз. Пусть он будет от спонсора, как суперигра, так и на наказание. Причем, о формате наказания команды должны знать заранее», – написал Егоров в своем телеграм-канале.