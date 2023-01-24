Тарасов об Уткине: «Хороший в прошлом комментатор превратился в обычного хейтера»

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Эгриси Winline Медиалига Родина Медиа Николай Осипов Медиафутбол

Дмитрий Тарасов ответил Василию Уткину на критику предложений по реформации Winline Медиалиги.

«Василий Уткин – в прошлом хороший комментатор, который вовремя не может остановиться. Жаль, что он превратился в обычного хейтера. Вместо того чтобы комментировать мои позиции, ты бы высказал свою позицию по медиафутболу и предложил бы что-то.

Мы с тобой знакомы давно, еще с времен «Локомотива» – постоянно я слышал грязь и нелепые высказывания в свой адрес, которые я ни разу не комментировал.

1️) О тебе мало кто говорит, и ты решил высказаться по моим пунктам. Уважаемый Василий Вячеславович, эти пункты оценил президент лиги и согласился практически со всем.

2️) Чтобы понять то, о чем я говорю – нужно быть на поле, с командой, а не сидеть на бровке. Хорошо, что Вы вспомнили о Медиалиге – плохо, что это происходит в конце января. На такого человека, как Вы были большие надежды, от Вас все ждали предложений, чего-то нового. А запомнились всем только лещи, и как ловко Вы можете набухаться после матча.

3️) «В таких случаях сойти за умного не трудно, достаточно помалкивать. Но помалкивать так трудно». Заметь, я никогда не оскорблял Вас, когда Вы завуалировано называете меня тупым.

4️) А еще советую открыть комментарии у себя в канале, чтобы прислушаться к мнению окружающих.

Хочу закончить фразой: «Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах для него бесполезных и высказывается о том, про что его не спрашивают», – написал Тарасов.

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81 комментарий

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Вадим Слуцкий
Заметь, хотя я хамло, но культурное, вежливое хамло, в отличие от вас, ты понял, да?
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cskamsk2016
Ну критикуешь, предлагай - это не про Васю. Достаточно просто сказать свое Фе.
Так то Тарасов смельчак вступать с ним в дискуссию, ждем предложений. Респект что не назвал его моржем или тюленем.
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justbored
Ответ Павел Мельников
Вася вещи и сильно грубее говорил (общественность прощала за харизму, которой нет у того же Губерниева). Бывали и судьбоносные залеты (алкогольный бред во время игры Барселона-Байер, после которого его уже не пригласят на долгосрочный контракт в телеящике). А кого он достает сейчас, бедолагу Тарасова... Так это всё тень от прежнего дерзкого Уткина.
У Василия харизмы как у носка, который не меняли две недели, но что я понимаю в народных кумирах.
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Ковид 07.10.52
А кто такой Тарасов? Он сделал какие-то проекты? Ой забыл...он в майке с президентом бегал в Турции, когда у нас были напряженные отношения...тьфу...Странно, что он не пишет вождю...
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wizard_177
Ответ Men77
Готов забиться, текст Тарасов не сам придумал😁
Ему Уткин написал, за деньги
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Вадим Слуцкий
Был треплом - им и остался.
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Павел Мельников
Ответ justbored
Не знаю кто такой Тарасов, но Васенькин drunk texting, как и Димульки Губерниева, перешёл границы приличия, конечно. Самое печальное - это лишь усугубляет алкогольную депрессию: чем больше наговоришь, тем больше хочется напиться. Помощь нарколога - это не зазорно.
Вася вещи и сильно грубее говорил (общественность прощала за харизму, которой нет у того же Губерниева). Бывали и судьбоносные залеты (алкогольный бред во время игры Барселона-Байер, после которого его уже не пригласят на долгосрочный контракт в телеящике). А кого он достает сейчас, бедолагу Тарасова... Так это всё тень от прежнего дерзкого Уткина.
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шлеп нога
По листочку прочитал!
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Marat_NJL
Ответ Hamza Yazzi
В смысле Соловьёва не почувствовал? Соловьёв его опустил, назвал петушарой. А этот просто болтун заговаривающийся. Ты представь их раз на раз и подумай, кто кого не почувствует. Уткин просто балабол или беллетрист. Это они так себя называют.
Соловьев - это который с личной охраной ходит, будучи журналистом?)
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svaz
Ответ Артём Гармаев
Уткина будут помнить и через 10 лет, а кто о Тарасове вспомнит спустя хотя бы 2-3 года
Через полгода Никто не вспомнит, если он из медиа пространства пропадет, Уткин хэйтер и это чистая правда
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Marat_NJL
Ответ Петр Важик
Давайте товарищи не подведите. Я через час зайду узнать о Тарасове чего-то новенького
Тарасов и футболистом был не очень, и человек - так себе)
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В поисках смысла
Раунд!
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kutavlik
И это говорит человек, который НИЧЕГО не добился в футболе, да и за футбольным полем отметился только когда был вместе с Бузовой!!!! Кто умные слова подсказал? Кто за тебя текст набирал - без ошибок!!!????
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Борис Громов
Ответ мяу
Откуда Бузов знает слово "завуалировано"?
через преобразователь речи походу пускают, как в кино про пришельцев
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мяу
Откуда Бузов знает слово "завуалировано"?
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Борис Громов
слабо, слабо. раунд за василием, а он ведь еще и не начинал
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Антон
Ответ CriminalJoint62
Хорошо что Тарасов не развивается как человек. Как был недалеким, таким и остался 🤣
Ну и писал это явно не он. Слишком толково, без ошибок, со знаками препинания. Он даже прочесть это не сможет с выражением, не то что написать.
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Владислав Романов
Ну да, Дмитрий, куда ему до тебя, ты был никем, никем и остался🤷‍♂️
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Антон Киселёв
Так-то Тарасов всë по фактам написал (даже если не сам текст составил), просто местная публика без ума от псевдофилософии Уткина
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Veld
Дмитрий Тарасов - король гомогеев.
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Добрый Ретроград
Игра была равна... "При безальтернативном выборе из двух противоположных сущностей, обе будут являть собой исключительную ерунду"
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Павел Бердышев
Ответ Hamza Yazzi
В смысле Соловьёва не почувствовал? Соловьёв его опустил, назвал петушарой. А этот просто болтун заговаривающийся. Ты представь их раз на раз и подумай, кто кого не почувствует. Уткин просто балабол или беллетрист. Это они так себя называют.
Соловьёв всех называет "петушарами" и "мразями". Из-за этого он гений ораторского искусства? Плюс, Шапиро, вообще, не предпочитает какие-то факты - он любит таких, как Вы.
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BekmambetovAydar
Ответ jvs5t7gcrf
Тарасов беспонтовый в прошлом футболист, превратился в обычного приспособленца
У него были пару неплохих сезона :)
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#SharkTeam
Ответ Каддафи
Соловьев только и кидался штампами про жирного и вызывал на бой. У меня в школе такое перестали практиковать еще с класса 7-8.
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#SharkTeam
Ответ Rezuan Bidzhiev
Тарасов конечно смелый, если захотел в словесную с самим Уткиным. Пару лет назад, если помните, Василий даже Соловьева не почувствовал. А тут, Тарасов…. 😄 И это явно не про Давида и Голиафа
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