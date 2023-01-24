Тарасов об Уткине: «Хороший в прошлом комментатор превратился в обычного хейтера»

Дмитрий Тарасов ответил Василию Уткину на критику предложений по реформации Winline Медиалиги.

«Василий Уткин – в прошлом хороший комментатор, который вовремя не может остановиться. Жаль, что он превратился в обычного хейтера. Вместо того чтобы комментировать мои позиции, ты бы высказал свою позицию по медиафутболу и предложил бы что-то.

Мы с тобой знакомы давно, еще с времен «Локомотива» – постоянно я слышал грязь и нелепые высказывания в свой адрес, которые я ни разу не комментировал.

1️) О тебе мало кто говорит, и ты решил высказаться по моим пунктам. Уважаемый Василий Вячеславович, эти пункты оценил президент лиги и согласился практически со всем.

2️) Чтобы понять то, о чем я говорю – нужно быть на поле, с командой, а не сидеть на бровке. Хорошо, что Вы вспомнили о Медиалиге – плохо, что это происходит в конце января. На такого человека, как Вы были большие надежды, от Вас все ждали предложений, чего-то нового. А запомнились всем только лещи, и как ловко Вы можете набухаться после матча.

3️) «В таких случаях сойти за умного не трудно, достаточно помалкивать. Но помалкивать так трудно». Заметь, я никогда не оскорблял Вас, когда Вы завуалировано называете меня тупым.

4️) А еще советую открыть комментарии у себя в канале, чтобы прислушаться к мнению окружающих.

Хочу закончить фразой: «Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах для него бесполезных и высказывается о том, про что его не спрашивают», – написал Тарасов.

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