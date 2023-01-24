Уткин о Тарасове: «Яркий пример, как можно дожить в индустрии до 35 лет, не понимать ничего и при этом советовать»

Василий Уткин прокомментировал 7 предложений Дмитрия Тарасова о реформации Winline Медиалиги.

«Все футболисты, конечно, разные, но подавляющее большинство роднит одно: они уверены, что больше всех знают про все, что связано с футболом и знают, как лучше.

Вот Дмитрий Тарасов. На днях прочитал его «семь советов, как улучшить Медиалигу». Это очень яркий пример, как можно дожить в индустрии до 35 лет и не понимать ну вообще ничего, однако при этом советовать.

Из семи советов главе Медиалиги Николаю Осипову я бы особенно выделил четыре:

1) Тарасов предлагает выбирать лучшего игрока каждого матча, причем лучше всего, если это сделают болельщики. На самом деле (при том, что болельщики соль соли земли и всячески прекрасны) очевидно, что голосование публики выберет не героя матча, а самого популярного игрока на поле, как бы он ни сыграл. Азбука.

2) Проводить конференции со зрителями в зале. Это топ-идея, конечно – вот только совершенно не рассматривается вопрос стоимости аренды большего, чем сейчас, зала – усложнение, а значит удорожание съемки и прочее. Ясно – это все мелочи, на кой это обсуждать. Дальше интереснее.

3) Тарасов говорит, что формат с 18-ю командами плох, поскольку «теряется фокус» – лучше вернуться к прежнему с 10-ю командами.

На самом же деле чем больше матчей – тем больше трансляций, а значит, больше и шире площадка для размещения рекламы. Это увеличивает оборот Лиги, позволяет привлекать новых спонсоров и получать больше от старых. Разумеется, при грамотном выборе участников и их конкурентоспособности. Это настолько просто, что, по идее, должно быть понятно и Тарасову – но он не понимает. Просто не задумывается. Ну, и самое интересное.

4) Тарасов предлагает выносить матч тура на отдельный большой стадион.

Ему даже не приходит в голову, что для этого нужно организовать на другом стадионе отдельный продакшн. То есть выгнать на работу еще одну ПТС (передвижная телевизионная станция) и тем самым умножить на два расходы на производство картинки. Ей-богу, кажется, Тарасов думает, что телекамеры просто стоят на каждом стадионе с утра до ночи, как трава или ворота, и всего и делов, что подойти их включить.

В общем, минимум связи с реальностью, максимум самомнения, такого глубокого, искреннего и безобидного, что внутренне готовишься представить: наверное, Дмитрий Тарасов думает, что молоко добывается из подземных скважин непосредственно в литровых бутылках, автомобили самозарождаются в салонах, а земля плоская.

В таких случаях сойти за умного не трудно – достаточно помалкивать. Но помалкивать так трудно», – написал Уткин.

Тарасов представил 7 реформ, которые ввел бы на месте Осипова в Winline Медиалиге