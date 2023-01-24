Уткин о Тарасове: «Яркий пример, как можно дожить в индустрии до 35 лет, не понимать ничего и при этом советовать»

Теги Дмитрий Тарасов Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Эгриси Winline Медиалига Родина Медиа Николай Осипов Медиафутбол

Василий Уткин прокомментировал 7 предложений Дмитрия Тарасова о реформации Winline Медиалиги.

«Все футболисты, конечно, разные, но подавляющее большинство роднит одно: они уверены, что больше всех знают про все, что связано с футболом и знают, как лучше. 

Вот Дмитрий Тарасов. На днях прочитал его «семь советов, как улучшить Медиалигу». Это очень яркий пример, как можно дожить в индустрии до 35 лет и не понимать ну вообще ничего, однако при этом советовать. 

Из семи советов главе Медиалиги Николаю Осипову я бы особенно выделил четыре: 

1) Тарасов предлагает выбирать лучшего игрока каждого матча, причем лучше всего, если это сделают болельщики. На самом деле (при том, что болельщики соль соли земли и всячески прекрасны) очевидно, что голосование публики выберет не героя матча, а самого популярного игрока на поле, как бы он ни сыграл. Азбука. 

2) Проводить конференции со зрителями в зале. Это топ-идея, конечно – вот только совершенно не рассматривается вопрос стоимости аренды большего, чем сейчас, зала – усложнение, а значит удорожание съемки и прочее. Ясно – это все мелочи, на кой это обсуждать. Дальше интереснее.

3) Тарасов говорит, что формат с 18-ю командами плох, поскольку «теряется фокус» – лучше вернуться к прежнему с 10-ю командами. 

На самом же деле чем больше матчей – тем больше трансляций, а значит, больше и шире площадка для размещения рекламы. Это увеличивает оборот Лиги, позволяет привлекать новых спонсоров и получать больше от старых. Разумеется, при грамотном выборе участников и их конкурентоспособности. Это настолько просто, что, по идее, должно быть понятно и Тарасову – но он не понимает. Просто не задумывается. Ну, и самое интересное.

4) Тарасов предлагает выносить матч тура на отдельный большой стадион. 

Ему даже не приходит в голову, что для этого нужно организовать на другом стадионе отдельный продакшн. То есть выгнать на работу еще одну ПТС (передвижная телевизионная станция) и тем самым умножить на два расходы на производство картинки. Ей-богу, кажется, Тарасов думает, что телекамеры просто стоят на каждом стадионе с утра до ночи, как трава или ворота, и всего и делов, что подойти их включить. 

В общем, минимум связи с реальностью, максимум самомнения, такого глубокого, искреннего и безобидного, что внутренне готовишься представить: наверное, Дмитрий Тарасов думает, что молоко добывается из подземных скважин непосредственно в литровых бутылках, автомобили самозарождаются в салонах, а земля плоская. 

В таких случаях сойти за умного не трудно – достаточно помалкивать. Но помалкивать так трудно», – написал Уткин.

Тарасов представил 7 реформ, которые ввел бы на месте Осипова в Winline Медиалиге

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35 комментариев

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Ковид 07.10.52
Все по полочкам разложил...а Тарасов , как человек на его майке, поручает что-то делать без понимания возможностей это сделать...
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m1t9
утка переборщил, сам бы что-то предложил для начала, кроме того что бумажная обертка у биг мака тоже должна быть сьедобной
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severVi
Ответ Ранальду с пивком
Если у них набирается 18 команд , можно было их разбить на 2 таблицы с последующим выходом в плей-офф по результатам регулярки , было бы вообще интереснее и логичнее для медиафуитбола.
В данный момент так и есть. Только из 18 команд даже 10 не смотрят. Интересных мало - в основном все суются из-за фин потоков
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Egobrain junior
Ответ a-fon
три самые лучшие идеи для развития футбола в стране: отмена ID, пиво приди, матч тв без звука
зачем тебе отмена айди и разрешение пива, если ты смотришь футбол по матчу?
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a-fon
три самые лучшие идеи для развития футбола в стране:
отмена ID, пиво приди, матч тв без звука
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Metalloid
Ответ theDoctor
Зрители не всегда выбирают самого популярного, чаще авторов голов, или кого-то кто делает красиво. Просто за имя могут выбрать только совсем супрезвёзд, коих в медиалиге нет
Это же медиалига, её не смотрят любители футбола, её смотрят любители определённых личностей, в основе подростки и равные им по развитию, они будут выбирать любимого персонажа. Да что там, и в нормальном футболе так же, болельщики игроком матча выбирают Мессии, а в ЦСКА почти всегда Игорян, тут всё от симпатий.
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Valentin Kompaneytsev
Как может Уткин кому бы то ни было советовать или указывать, как жить, если сам потерял человеческий облик.
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Hong Kil
Вася, как настоящий украинец приписывает все свои комплексы и некомпетентность кому то другому.
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Макс Y-O-Y
Ответ batterbin
Смотря с чем сравнить. Если с российской лигой 1 или как она там именуются - то вполне ничего! Эмоций точно больше.
Ну, у этой штуки есть своя вкладка на сайте, зачем лить их разборки в нормальный футбол
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batterbin
Ответ WhatZ
Обычные "кузьмичи" Формулу-1 не смотрят. В основном, такой спорт смотрят люди, разбирающиеся в нем. Ну а футбол, тем более медиалигу, могут посмотреть практически любой человек, даже не понимающий правила футбола. Так что здесь сравнение неверно
Особенно прям в США толпы экспертов на трибунах и у телевизоров во время американских этапов. Предположу, что им ближе и понятнее, когда по овалу друг за другом 500 кругов носятся брички всякие, а не вот это все с непонятными антикрыльями и прочей лабудой. Тем не менее во время голосования и тамошние "Кузьмичи" видят очевидное. Если ты прям лучший, то ты лучший и для экспертов, и для зрителей. Хотя да, признаю, всякие тонкости "Кузьмичи" врядли заметят, а если и заметят, то не придадут значения.
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Алексей Гусев
Ответ SNpn
Это Уткин про 60-летнего недополитика Уткина? Непризнанный гений комментаторского искусства, ля.
50летнего.
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Алексей Гусев
Ответ Egobrain junior
Вася прикольный тип вся его контраргументация - не, это дорого. при этом скромно умалчивает, что низкорейтинговые трансляции вредят интересу спонсоров к лиге. никто не захочет платить за игру, которую посмотрят 200 человек, столько же, сколько за игру с охватом в 200 тысяч может рассказать Пересу с его Суперлигой про то, что 20 топ-клубов сгенерируют меньше дохода, чем 20 топов + 20 середняков + 20 ноунеймов а, да, Перес же тоже, наверное, в футболе не шарит, хоть и давно в индустрии. еще и в землю плоскую верит, скорее всего а ведь мог помалкивать товарищ Уткин, но это так трудно...
тем более в свои то 50))) А по поводу трансляций, эвоночоМихалыч, медиалига оказывается транслируется...
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ARMEEC06
На самом деле Вася не далеко ушел от Тарасова в знании и понимании футбола, а тоже учит...
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Egobrain junior
Вася прикольный тип
вся его контраргументация - не, это дорого.
при этом скромно умалчивает, что низкорейтинговые трансляции вредят интересу спонсоров к лиге.
никто не захочет платить за игру, которую посмотрят 200 человек, столько же, сколько за игру с охватом в 200 тысяч

может рассказать Пересу с его Суперлигой про то, что 20 топ-клубов сгенерируют меньше дохода, чем 20 топов + 20 середняков + 20 ноунеймов
а, да, Перес же тоже, наверное, в футболе не шарит, хоть и давно в индустрии. еще и в землю плоскую верит, скорее всего

а ведь мог помалкивать товарищ Уткин, но это так трудно...
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Антон Киселёв
"В общем, минимум связи с реальностью, максимум самомнения, такого глубокого, искреннего и безобидного...

В таких случаях сойти за умного не трудно – достаточно помалкивать. Но помалкивать так трудно", – написал Уткин
Это под описание самого Уткина больше подходит
Ну предложил там Тарасов что-то в медиа футболе, и предложил, чего ты ëрничаешь-то
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Ильницкий Игорь
Какой-то агрессивный Василий, просматривается желание откровенно унизить. Может, Тарасов не подумав, посоветовал ему спортом заняться, а не языком трепать?
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SNpn
Это Уткин про 60-летнего недополитика Уткина? Непризнанный гений комментаторского искусства, ля.
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Тимофей Кушнир
Яркий пример, как можно играть более 10 лет, поиграть в Локо и сборной, и все равно запомниться как бывший Бузовой.
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Сибирский литовец
Бузов-2 самое подходящее для медиа лиги , ещё туда всякое камеди нагнать и будет уже необязательно гонять мяч
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kokakoka
Посмотрите инстаграм Тарасова. Там совсем всё печально
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Мыкола
Так уткин сам яркий пример. Ноль в футболе, но как-то пробрался в эту сферу и до сих пор держится на плаву. Как там в песне было "надо только вовремя подлизывать попец"😁
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Тренерские конспекты Бормана
Откуда Бузову всё это знать? Он в академиях не обучался
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Mohnatiy
Интересно, почему Тарасов ещё не в Госдуме?
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WhatZ
Ответ batterbin
В некоторых организациях типа Формулы 1 есть голосование за гонщика дня и от зрителей, и от экспертов. И не сказать, что прям кардинально взгляды на суть происходящего расходятся. Может, и тут Васыль немного приукрасил, что болельщики не разберутся, кто был лучшим.
Обычные "кузьмичи" Формулу-1 не смотрят. В основном, такой спорт смотрят люди, разбирающиеся в нем. Ну а футбол, тем более медиалигу, могут посмотреть практически любой человек, даже не понимающий правила футбола. Так что здесь сравнение неверно
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batterbin
Ответ Нейтральный критик
Чет опять Василия понесло. Ну разбери, покритикуй, но нееет, надо обязательно переходить на личности.
Не трогайте пожалуйста Васю. Именно по этой причине он на спортсе популярен! А в особо тяжкие для Васи моменты за него каждый комментатор готов заступиться перед недругами. Вася для спорца - это, как Джоконда для Лувра или самая вонючая куча говна среди прочего говна...
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