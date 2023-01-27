Дмитрий Тарасов предложил Василию Уткину провести товарищеский матч « » – « » по правилам Winline Медиалиги.

«Если хочет выяснить отношения, то я могу предложить сыграть товарищеский матч. Еще не понятно, кто будет в третьем сезоне МФЛ.

Будет ли там со своей командой? Это тоже вопрос, поэтому можем решить здесь и сейчас. Если ему интересно сыграть товарищескую игру по правилам МФЛ, я не против», – сказал Дмитрий Тарасов.

Ранее Уткин раскритиковал предложения Тарасова по реформации . В ответ футболист «Родины Медиа» заявил, что «хороший в прошлом комментатор превратился в обычного хейтера». На что известный журналист ответил, что не станет вступать в полемику и предложил «собственные соображения, как модернизировать Медиалигу».