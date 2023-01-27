Тарасов – Уткину: «Если хочешь выяснить отношения, то я могу предложить сыграть товарищеский матч «РМ» – «Эгриси»

Теги Дмитрий Тарасов Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов предложил Василию Уткину провести товарищеский матч «Родина Медиа» – «Эгриси» по правилам Winline Медиалиги.

«Если хочет выяснить отношения, то я могу предложить сыграть товарищеский матч. Еще не понятно, кто будет в третьем сезоне МФЛ.

Будет ли там Василий Уткин со своей командой? Это тоже вопрос, поэтому можем решить здесь и сейчас. Если ему интересно сыграть товарищескую игру по правилам МФЛ, я не против», – сказал Дмитрий Тарасов.

Ранее Уткин раскритиковал предложения Тарасова по реформации Медиалиги. В ответ футболист «Родины Медиа» заявил, что «хороший в прошлом комментатор превратился в обычного хейтера». На что известный журналист ответил, что не станет вступать в полемику и предложил «собственные соображения, как модернизировать Медиалигу».

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3 комментария

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Mohnatiy
Ответ Alexandr Petrov
1.Тарасов стелится в подкат 2.Сверху падает Вася 3.Тарасов получает травму 4.Тарасоа просит свой клуб оплатить лечение. Directed by Robert B.Weide
Если сверху упадёт Вася, то лечить Тарасова будет уже поздно))
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Petrov
Ответ Mohnatiy
Может, лучше поединок в сумо?))
1.Тарасов стелится в подкат
2.Сверху падает Вася
3.Тарасов получает травму
4.Тарасоа просит свой клуб оплатить лечение.

Directed by Robert B.Weide
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mohnatiy
Может, лучше поединок в сумо?))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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