«С Тарасовым вступать в полемику не стану – я не спорю с предметами. Но у меня есть свои соображения». Уткин предложил 3 реформы для Winline Медиалиги

Теги Дмитрий Тарасов Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Василий Уткин вновь обратился к Дмитрию Тарасову.

Накануне Уткин раскритиковал предложения Тарасова по реформации Winline Медиалиги. В ответ футболист «Родины Медиа» заявил, что «хороший в прошлом комментатор превратился в обычного хейтера».

«Разумеется, я не стану вступать в полемику с Дмитрием Тарасовым. Я не спорю с предметами. Но у меня есть несколько собственных соображений, как модернизировать Медиалигу. Или любую другую лигу. Вот и расскажу.

Вот несколько практических соображений. Порядок изложения произвольный.

1. Трансферное окно открывается примерно или почти посредине группового турнира. Считаю, это неправильно. В лиге есть команды супербогатые и обычные. У супербогатых и так фора. Если можно из обычной команды выдернуть игрока посреди турнира – это прибивает обычную команду даже сильней, чем поднимает супербогатую. Нужно ценить конкуренцию.

Трансферное окно разумно по окончании группового этапа. Будет хорошо для лиги, если сильные игроки, не попавшие в плей-офф со своими командами, могли усилить претендентов на победу. Вот это разумно, считаю.

2. Можно – и нужно – делать и публиковать продвинутую статистику по матчам. По каждому игроку, по каждой позиции. Организовать это не сложно и не дорого, но даст популярному уже турниру точку объективизации. Я делал это в своей команде. Это очень мотивирует игроков, помимо прочего. Они начинают мериться не только понтами, но и цифрами. Болельщики будут разглядывать…

Тут хватит человек четырех обсчитывать. Не онлайн, но… К среде точно. Добавит Медиалиге серьезности – стату можно сравнивать с другими турнирами, на то она и стата.

3. Венец любого турнира – плей-офф. Это самое интересное. Стоит подумать, чтобы его удлинить. Взять за образец молодежный хоккейный чемпионат. Там команд немного, и они поступают просто. Команды, победившие в группах, сразу выходят в полуфинал, а вторые и третьи играют четвертьфиналы крест-накрест.

Так и у нас вполне можно сделать, например, матч между четвертыми и пятыми командами крест-накрест по группам за право попасть в плей-офф. Это может даже не удлинять турнир; эти две игры можно провести в пятницу, а реальный плей-офф с участием победителей провести в воскресенье. Добавляется интригующий игровой день. И это день плей-офф.

По большому счету – у меня все», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

38 комментариев

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Igorpon
Ответ FEZ10
Уткин всегда такую битву начинает с счетом 1:0.Очень хорош в этом деле
Есть ощущение, что ради того, чтобы о нем писали, и начинает это все.
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Макс Шева
Конструктивные предложения,нооооооо если бы не Тарасов,Уткин бы и не подумал что- то предлагать в развитии медиалиги.Отсюда вклад Дмитрия и считаю хускоред ,должны выставить ему оценку 10.0
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Руслан Бекух
Вася, конечно, далеко не самый умный парень на деревне, но Тарасов - это редкостный экземпляр...
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Gaizka Mendieta Zabala
У Дмитрия Тарасова - полный комплект медалей чемпионата России, 3 Кубка России, игры за сборную России.
4 детей.
И это всё в 35 лет.
Что есть у Уткина в 50 лет, кроме поганого языка?
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Циник Петербургский
"Как поссорились предмет и жидкая субстанция" или всё, что стоит знать о медиа-лиге ))
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Pok_Toholo
Ответ Юрий Кечко
Ахазаза я с заголовка прям в голос проорал Уничтожил Вообще любой кто вступит в словесиную дуэль с Васей заранее обречён , а тут ещё Тарасов... Это все равно что боксёр будет бить инвалида у которого нет рук
Капец ты дypaчок
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froko
Ответ Recreated
Я не спорю с предметами 🤣🤣.
ну и в чём он не прав
+6
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sergey80
Я согласен с Васей,но есть один нюанс-для чего на футбольном сайте Постоянно писАть про эту МудоЛигу ??!
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naspartaks ru
Ответ Red Line
В отличие от предмета Бузова, Вася из себя что-то да представляет)
Раза в три, больше!
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Dinarxxx
Раунд)
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Alex1104
Понятно, что Уткин не в пример красноречивее, но его "соображения" ни о чем. Просто пустые, сляпанные на коленке.
Если сравнивать талант комментатора - Уткин ведет с разгромным счетом, но если сравнивать серьезность предложений, то общий счет - ничья.
Возникает вопрос: что важнее по####еть или что-то дельное предложить. Подозреваю, что в медиалиге первое гораздо важнее.
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Damir Zz
Ответ Артём Гармаев
Уткин смог Соловьёва заткнуть, а тут реально предмет, надеюсь Тарасову хватит ума не отвечать и не позориться окончательно
Тот случай, когда слова "Тарасов" и "ум" в одном предложении. Но есть нюанс
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Вася топ просто 😂😂
+2
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Slava Vestiaz
Вася в своем репертуаре. Вместо ответа просто нахамил, подтвердив слова Тарасова про человека-хейтера. Жаль что выдающийся комментатор 90х-начала 2000х так низко пал, но самого Василия не жаль - виноват в этом только он сам.
+4
-5
-1
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Михаил1970
Как поссорились 2 предмета.
+8
-8
0
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Футбол, хоккей итд
В мэмори это высказывание. Может когда нибудь.... тёще так отвечу.
+4
-4
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2ran
"Тарасов – это очень уж странный предмет… он как бы есть но его как бы нет"
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Red Line
Ответ Михаил Рыбкин
Схлестнулись две известные субстанции
В отличие от предмета Бузова, Вася из себя что-то да представляет)
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-2
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Юрий Кечко
Ахазаза я с заголовка прям в голос проорал
Уничтожил

Вообще любой кто вступит в словесиную дуэль с Васей заранее обречён , а тут ещё Тарасов...
Это все равно что боксёр будет бить инвалида у которого нет рук
+11
-7
+4
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Павел Светлов
Ответ QWertY
На счет статистики полностью солидарен.
ну и окно посреди группового этапа -- это херня, конечно
+1
0
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Михаил Рыбкин
Комментарий скрыт
+2
-12
-10
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Дмитрий Гудков
Выносите Тарасова!
+17
-2
+15
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Анжи-Сити
Да же не вещь а предмет... как же ты жесток бываешь Василий
+9
-3
+6
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Холден Колфилд
Тарасов:"У меня было все хорошо в школе с предметами."
+12
-2
+10
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Ковид 07.10.52
И предмет с предметом говорит...
0
-5
-5
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