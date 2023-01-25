«С Тарасовым вступать в полемику не стану – я не спорю с предметами. Но у меня есть свои соображения». Уткин предложил 3 реформы для Winline Медиалиги

вновь обратился к Дмитрию Тарасову.

Накануне Уткин раскритиковал предложения Тарасова по реформации . В ответ футболист « » заявил, что «хороший в прошлом комментатор превратился в обычного хейтера».

«Разумеется, я не стану вступать в полемику с Дмитрием Тарасовым. Я не спорю с предметами. Но у меня есть несколько собственных соображений, как модернизировать Медиалигу. Или любую другую лигу. Вот и расскажу.

Вот несколько практических соображений. Порядок изложения произвольный.

1. Трансферное окно открывается примерно или почти посредине группового турнира. Считаю, это неправильно. В лиге есть команды супербогатые и обычные. У супербогатых и так фора. Если можно из обычной команды выдернуть игрока посреди турнира – это прибивает обычную команду даже сильней, чем поднимает супербогатую. Нужно ценить конкуренцию.

Трансферное окно разумно по окончании группового этапа. Будет хорошо для лиги, если сильные игроки, не попавшие в плей-офф со своими командами, могли усилить претендентов на победу. Вот это разумно, считаю.

2. Можно – и нужно – делать и публиковать продвинутую статистику по матчам. По каждому игроку, по каждой позиции. Организовать это не сложно и не дорого, но даст популярному уже турниру точку объективизации. Я делал это в своей команде. Это очень мотивирует игроков, помимо прочего. Они начинают мериться не только понтами, но и цифрами. Болельщики будут разглядывать…

Тут хватит человек четырех обсчитывать. Не онлайн, но… К среде точно. Добавит Медиалиге серьезности – стату можно сравнивать с другими турнирами, на то она и стата.

3. Венец любого турнира – плей-офф. Это самое интересное. Стоит подумать, чтобы его удлинить. Взять за образец молодежный хоккейный чемпионат. Там команд немного, и они поступают просто. Команды, победившие в группах, сразу выходят в полуфинал, а вторые и третьи играют четвертьфиналы крест-накрест.

Так и у нас вполне можно сделать, например, матч между четвертыми и пятыми командами крест-накрест по группам за право попасть в плей-офф. Это может даже не удлинять турнир; эти две игры можно провести в пятницу, а реальный плей-офф с участием победителей провести в воскресенье. Добавляется интригующий игровой день. И это день плей-офф.

По большому счету – у меня все», – написал Уткин в своем телеграм-канале.