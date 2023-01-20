Тарасов представил 7 реформ, которые ввел бы на месте Осипова в Winline Медиалиге

Теги Дмитрий Тарасов Winline Медиалига Родина Медиа Николай Осипов Медиафутбол

Дмитрий Тарасов рассказал, что бы изменил в Winline Медиалиге на месте ее президента Николая Осипова.

«Решил задать вопрос самому себе: «А что я бы сделал, если бы был Николаем Осиповым

1. Безусловно, это стадион, его уже все обсудили 100 раз.

2. Я бы вернулся к формату первого сезона. Это 10 команд – самое оптимальное решение для команд и для зрителя прежде всего. Мне кажется, теряется фокус, когда у тебя в сезоне 18 команд.

3. В конце каждого матча я бы выделял лучшего игрока, как это делают в РПЛ, а еще круче, чтобы зрители выбирали это путем голосования в трансляции.

4. Почему на конференциях/стримах нет зрителей в зале? Я считаю, болельщики должны быть частью Медиалиги. Просто приглашать людей, которые следят за МФЛ. Думаю, что аудитория хочет разнообразия.

5. Продолжая тему съемок – нужно договориться с президентами команд, чтобы на «дебаты» приходили топ-игроки, а не ноунеймы.

6. Челленджи. В них должны принимать участие ТОЛЬКО медийные игроки. Тем самым они могут проявить себя.

7. Ну и последнее. В каждом туре есть матч дня, так давайте делать его на отдельном стадионе, почему нет?» – написал хавбек «Родины Медиа».

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1 комментарий

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Altim
Ну идея с челленджами мне нравится. Но остаётся проблема кого считать медийным. В Эгриси считаются все медийные, хотя они все игроки прежде всего. Будет нечестно таких "медийных" ставить против реальных новичков. Но и не Уткин же будет челленджи выполнять?)

Зрители на стримах - это перебор. Там махач может начаться учитывая, как там грызутся.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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