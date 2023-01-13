Егоров о том, что Валиеву признали спортсменом года по опросу ВЦИОМ: «После таких голосований – олимпийский комитет и Минспорта надо расформировывать»

Теги сборная России женское катание Владимир Жириновский Камила Валиева Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о результатах опроса ВЦИОМ. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Камилу Валиеву спортсменом года. Ее упомянули 7% респондентов. 

Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%). Еще 2% респондентов назвали фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову.

«Россияне назвали спортсменом года Камилу Валиеву.

Тогда и человек года у них – Владимир Вольфович Жириновский. Светлая ему память.

Простите. Но после таких голосований – олимпийский комитет и Минспорта надо расформировывать», – написал Егоров. 

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3

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40 комментариев

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Глориетта
Да сколько можно с этим опросом ещё носиться??? Вот событие века...
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B.Jones
Ответ exitor
Только после голосования народа стало ясно как много людей в кабинетах были против Камилы. А зато в лицо улыбаются...
Да вам надо отчёты писать, а не протирать на форуме.
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Этери горячая
Вполне естественно, что лучший фигурист всех времен становится спортсменом года.

Все программы незабываемы.

Я почти ничего не помню о программах Щ и Трусовой, кроме 5 неустойчивых квадов Трусовой.
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exitor
Ответ AllaS
Из-за 130 человек из 1600 назвали имя на слуху спортсмена и столько опросов . ВЦИОМ надо опросить сотни тысяч , чтобы действительно найти близких к спорту людей и они выразят мнение , а то ведь 69% и вовсе ничего не ответили , 4% считают вообще таких спортсменов нет. А это результат СМИ и ТВ работы. Если новости ежедневные с именем Валиевой, так неожиданно спросив , ее имя и на уме. А ОКР не то, что не расформировали , а вновь без альтернативы посадили править Позднякова. Хоть его главная задача и была чистые спортсмены на ОИ. И как не проверили кейс члена сборной на ОИ , так и не отвечают народу, 10 месяцев вопрос в воздухе висит. Пробу отослали, ответа нет 1,5 месяца. Хоть и письмо было предупредительное от лабы с опозданиями, пробу приоритетной не пометила РУСАДА и о организациях этих ни слова.По сути все могло разрешиться ранее, а не на ОИ. Халатность.
вы же не разбираетесь в статистике, лапушка. У них есть свои алгоритмы, которые позволяют наименьшими голосами в разных срезах собрать достаточную информацию. Там где у Камилы 130 как вы говорите, там у Трусовой - 40 будет. Строится кривая. До тех пор, пока не будет достигнут необходимый уровень достоверности. Поверьте, там не идиоты сидят. А вы в этом деле полный ноль
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Fellina
Ответ Cler
Уборщицу Минпромторга еще спросите-ее мнение тоже достойно выноса на первые полосы СПОРТС.ру
А причем здесь уборщица, или это не человек?!
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Любитель_ФК
Кого только спортс не привлекает к оценкам происходящих событий. Теперь ВЦИОМу надо проводить опрос, кто в стране знает этого Егорова, но главное, возникает вопрос почему на основании результатов опроса ВЦИОМ, надо расформировать Мини. спорта и Олимпийский комитет? Какое отношение эти две структуры имеют к результатам опроса?
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Miro 2018
Ответ Наталья Карлова
ну собственно и Жириновский вполне себе на человек года тянет, учитывая какой он "Вангой" оказался... сейчас бы к нему прислушивались более внимательно!
Практически все сбывается, о чем когда-то говорил Жириновский.
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AllaS
Из-за 130 человек из 1600 назвали имя на слуху спортсмена и столько опросов . ВЦИОМ надо опросить сотни тысяч , чтобы действительно найти близких к спорту людей и они выразят мнение , а то ведь 69% и вовсе ничего не ответили , 4% считают вообще таких спортсменов нет.
А это результат СМИ и ТВ работы. Если новости ежедневные с именем Валиевой, так неожиданно спросив , ее имя и на уме.
А ОКР не то, что не расформировали , а вновь без альтернативы посадили править Позднякова.
Хоть его главная задача и была чистые спортсмены на ОИ.
И как не проверили кейс члена сборной на ОИ , так и не отвечают народу, 10 месяцев вопрос в воздухе висит. Пробу отослали, ответа нет 1,5 месяца. Хоть и письмо было предупредительное от лабы с опозданиями, пробу приоритетной не пометила РУСАДА и о организациях этих ни слова.По сути все могло разрешиться ранее, а не на ОИ.
Халатность.
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Oksana-tg
Заканчивайте с обзвоном)))))))))))))
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oldparakhod
Запретить все опросы, вот и всё. Чтобы несогласные стороны не волновались сильно 😂😂😂😂
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Dalt
А по-моему, как раз это успех минспорта (именно в данном случае), что Валиева - спортсмен года. До Олимпиады прокаты Валиевой - сплошные рекорды и космос. На Олимпиаде происходит ситуация с допингом.

Но в России фигуристку во всех сми поддерживают, всё-таки она уникальная спортсменка в мировом масштабе. В итоге вместо забвения и порицания, она - спортсмен года.

Более того решения на момент 1 января по допинг скандалу не было. Она не дисквалифицирована. Человек невиновен, пока не доказано обратное. А значит она должна рассматриваться на ровне с другими честными спортсменами. Как бы не хотелось обратного Егорову и другим подобным "правдорубным" журналистам, для которых главное - склонить голову при любом удачном случае.
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sergey-ld
Ответ Nowhere_Girl
Да это просто опрос нескольких людей с улицы, расформируйте тогда Россию 😅
А был ли опрос?
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exitor
Только после голосования народа стало ясно как много людей в кабинетах были против Камилы. А зато в лицо улыбаются...
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Cler
Уборщицу Минпромторга еще спросите-ее мнение тоже достойно выноса на первые полосы СПОРТС.ру
+3
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Olga.t
Ответ Olga.t
Тот же вопрос)) В переводе " броук бойз" нищие мальчики, в современном "обществе" нищеброды. Из мнение важно для всех? Broke boys))
Странное название выбрала для себя эта команда медиа-лиги. Ведь как известно "как вы лодку назовёте, так она и поплывёт"))
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alexnew
А причем тут олимпийский комитет вообще, да и министерство спорта тоже?
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Sat397
Ответ Thunder 63
Нельзя очернить допингистку еще больше
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Джефф Лебовски
Ответ Olga.t
Тот же вопрос)) В переводе " броук бойз" нищие мальчики, в современном "обществе" нищеброды. Из мнение важно для всех? Broke boys))
Босс, бойз… Кринж, прости Господи!
Есть же в русском языке прекрасные слова. Пахан. Босота.
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Додик Аксель
Как что Егоров не упомянул Минкульт, Минздрав и ГД...
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Thunder 63
Ответ Sat397
Заказ пришел, халтурка для журналистов - очернить Камилу, за успех в голосовании, опрос будет долгим, на все деньги так сказать... Вот такие вопросы всем задают: "– То есть вы не видите парадокса в том, что допинговое дело Валиевой еще не закрыто, а ее признали лучшей спортсменкой года?"
Нельзя очернить допингистку еще больше
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Оксана Иванова
Вциом -это вциом, ОКР- это ОКР, Минспорт-это минспорт.. или этот босс не знает, вциом никакого отношения к спорту не имеет?
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+6
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Философия
Странно, что Спортлото не высказалось по этой теме. Что за контора такая у гражданина Егорова, что его мнение так важно?
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Sat397
Заказ пришел, халтурка для журналистов - очернить Камилу, за успех в голосовании, опрос будет долгим, на все деньги так сказать...
Вот такие вопросы всем задают: "– То есть вы не видите парадокса в том, что допинговое дело Валиевой еще не закрыто, а ее признали лучшей спортсменкой года?"
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-8
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buturlinomo
Ответ Наталья Трофимова
Жириновского знаю, Валиеву знаю, Егорова, а тем более Броукбойз не знаю. Кто хоть критикует? А то у нас такое многообразие критиканов, что мы начинаем путаться.
я тоже не знаю кто это, но товарищ высказался на своей площадке. То что спортс продолжает хайпится на этой тебе и искать и выкладывать подобный контент , не его проблема
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Rashida
Ответ Валерий Петров
Может лучше ВЦИОМ реформировать, чтобы такие тупые опросы прекратились?
Надо голосование провести , многие проголосуют за расформирование ВЦИОМ.
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