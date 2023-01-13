Егоров о том, что Валиеву признали спортсменом года по опросу ВЦИОМ: «После таких голосований – олимпийский комитет и Минспорта надо расформировывать»
Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о результатах опроса ВЦИОМ.
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Камилу Валиеву спортсменом года. Ее упомянули 7% респондентов.
Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%). Еще 2% респондентов назвали фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову.
«Россияне назвали спортсменом года Камилу Валиеву.
Тогда и человек года у них – Владимир Вольфович Жириновский. Светлая ему память.
Простите. Но после таких голосований – олимпийский комитет и Минспорта надо расформировывать», – написал Егоров.
ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3
Все программы незабываемы.
Я почти ничего не помню о программах Щ и Трусовой, кроме 5 неустойчивых квадов Трусовой.
А это результат СМИ и ТВ работы. Если новости ежедневные с именем Валиевой, так неожиданно спросив , ее имя и на уме.
А ОКР не то, что не расформировали , а вновь без альтернативы посадили править Позднякова.
Хоть его главная задача и была чистые спортсмены на ОИ.
И как не проверили кейс члена сборной на ОИ , так и не отвечают народу, 10 месяцев вопрос в воздухе висит. Пробу отослали, ответа нет 1,5 месяца. Хоть и письмо было предупредительное от лабы с опозданиями, пробу приоритетной не пометила РУСАДА и о организациях этих ни слова.По сути все могло разрешиться ранее, а не на ОИ.
Халатность.
Но в России фигуристку во всех сми поддерживают, всё-таки она уникальная спортсменка в мировом масштабе. В итоге вместо забвения и порицания, она - спортсмен года.
Более того решения на момент 1 января по допинг скандалу не было. Она не дисквалифицирована. Человек невиновен, пока не доказано обратное. А значит она должна рассматриваться на ровне с другими честными спортсменами. Как бы не хотелось обратного Егорову и другим подобным "правдорубным" журналистам, для которых главное - склонить голову при любом удачном случае.
Есть же в русском языке прекрасные слова. Пахан. Босота.
Вот такие вопросы всем задают: "– То есть вы не видите парадокса в том, что допинговое дело Валиевой еще не закрыто, а ее признали лучшей спортсменкой года?"