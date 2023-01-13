Босс « » Дмитрий Егоров высказался о результатах опроса ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Камилу Валиеву спортсменом года. Ее упомянули 7% респондентов.

Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%). Еще 2% респондентов назвали фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову.

«Россияне назвали спортсменом года Камилу Валиеву.

Тогда и человек года у них – Владимир Вольфович Жириновский. Светлая ему память.

Простите. Но после таких голосований – олимпийский комитет и Минспорта надо расформировывать», – написал Егоров.

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3