Смородская об опросе ВЦИОМ: «Люди любят шоу, поэтому Валиева – спортсменка года. А футбол стал скучным для людей без международных турниров»

Теги Сборная России по футболу сборная России женское катание Ольга Смородская Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о том, что фигуристку Камилу Валиеву признали спортсменом года по опросу ВЦИОМ.

«Почему не голосовали за футболистов в номинации спортсмен года? Сейчас в общественном мнении закрепилось такое представление, что футболисты ничего не делают, просто сидят и деньги лопатами гребут. С этим мнением я категорически не согласна. Поэтому голосуют за фигуристов, которые красиво катаются и активно ведут социальные сети.

Доминирует ли фигурное катание и зимние виды спорта над футболом в России? Нет, конечно. Сейчас идет сезон зимних видов спорта, «Ледниковый период», который очень хорошо популяризирует фигурное катание в России. Фигурное катание – очень сильное в медийном плане, поэтому они всегда на слуху у людей.

Валиева очень талантливая спортсменка, но не добилась каких-то выдающихся результатов. Фигуристам легче зарабатывать на ледовых шоу, чем зарабатывать медали. Люди любят шоу, поэтому Валиева – спортсменка года. А футбол стал скучным для людей без международных турниров», – сказала Смородская.

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3

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7 комментариев

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Ostinato
Боже, и эта женщина руководила клубом 🤦🏼‍♀️

Почему они все путают причину и следствие? ФК стало развиваться в соцсетях и на телевидении потому что зритель захотел его увидеть, появился спрос. А спрос пришел из-за регулярных побед причем изначально женских. Условные Липницкая и Сотникова дали толчок, а остальные девочки наконец-то поддержали. Это именно у футбола обратный кейс ничего не выигрывают, а по телеку их все равно показывают и да, бабки они бюджетные незаслуженно получают. Гимнастки, синхронистки, фигуристки заслуженно, а футболисты - нет
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Милчик
ФНЛ по футболу и то интереснее фигурного катания
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Валерий Петров
Ну таки да, футболисты в РФ зарабатывают даже сидя весь сезон запасным на лавке в клубе-середнячке, а фигуристам приходится в шоу катать. Мамаев с Кокориным не дадут соврать
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дон_бомжови
танцы на льду: шоу мирового класса, миллиарды просмотров и обсуждения на каждом углу
ЧМ в катаре: неинтересный международный турнир
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j30
а почему ее признали, а не бивола или махачева?
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rigobersong
Кто это и зачем это в футбольных новостях?:)
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oldparakhod
Задолбали со своим ВЦИОМом. Сколько уже можно.
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