Смородская об опросе ВЦИОМ: «Люди любят шоу, поэтому Валиева – спортсменка года. А футбол стал скучным для людей без международных турниров»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о том, что фигуристку Камилу Валиеву признали спортсменом года по опросу ВЦИОМ.

«Почему не голосовали за футболистов в номинации спортсмен года? Сейчас в общественном мнении закрепилось такое представление, что футболисты ничего не делают, просто сидят и деньги лопатами гребут. С этим мнением я категорически не согласна. Поэтому голосуют за фигуристов, которые красиво катаются и активно ведут социальные сети.

Доминирует ли фигурное катание и зимние виды спорта над футболом в России? Нет, конечно. Сейчас идет сезон зимних видов спорта, «Ледниковый период», который очень хорошо популяризирует фигурное катание в России. Фигурное катание – очень сильное в медийном плане, поэтому они всегда на слуху у людей.

Валиева очень талантливая спортсменка, но не добилась каких-то выдающихся результатов. Фигуристам легче зарабатывать на ледовых шоу, чем зарабатывать медали. Люди любят шоу, поэтому Валиева – спортсменка года. А футбол стал скучным для людей без международных турниров», – сказала Смородская.

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3