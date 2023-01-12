Лайшев об опросе ВЦИОМ: «Выбор абсолютно оправданный. Валиева в 15 лет попала на Олимпиаду, прошла через давление со стороны недружественных стран и выдержала»

Теги сборная России женское катание Александр Большунов Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о результатах опроса ВЦИОМ. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Камилу Валиеву спортсменом года. Ее упомянули 7% респондентов. 

Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%). Еще 2% респондентов назвали фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову.

«Выбор абсолютно оправданный. Она [Валиева] в 15 лет попала на Олимпиаду, прошла через давление со стороны недружественных нам стран и все равно выдержала его, стала олимпийской чемпионкой в команде.

Перед этим стала чемпионкой Европы. Не каждый сможет в таком юном возрасте преодолеть психологическую нагрузку. Она отстояла честь всей страны. И она просто мастер высочайшего класса, это мы видим по ее катанию.

Это справедливое решение относительно давления и ее борьбы. Мне очень нравятся и Большунов, и Щербакова – она умница. Но мы видели, что там происходило.

Это была исключительная Олимпиада, такого давления на наших спортсменов никогда не было. Валиеву хотели сломать, но она не сломалась. С моей точки зрения, справедливо, что ее поддержали люди», – сказал Лайшев. 

26 комментариев

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Andry 72
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Заслужил другой спортсмен,по фамилии Большунов,а Валиева в виду своей молодости не выдержала психологически и в индивидуальных соревнованиях посыпалась,и ещё непонятная история с допингом
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Ridl
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Камила в 15 лет прошла очень трудный этап в жизни. Жаль тогда не выдержила, но сейчас....Сломали однажды, не сломают дважды
Верю что в будущем у неё всё будет хорошо
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Verysia
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Господи, ну неужели нельзя промолчать хоть иногда?! «Научился говорить - значит вырос, научился молчать - значит поумнел»(восточная мудрость)
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JSV
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Ответ Пользователь Гугла
Когда ж конец то, сколько еще там людей не обзвонили, не опросили, ну, меру то надо знать, хватит уже, второй день по кругу пошли
Им бы собраться в компашку -ТАТ, Лайшеву и Родниной. И обсуждали бы на троих все сплетни. Как же надоели эти персонажи из прошлого.
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RS97
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Ответ Сергей Орлов
И зачем-то съела допинг)
Сектор знает зачем)
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Ольга Ольгина
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О какой чести страны он говорит? После обнородования грязной пробы всю честь страны слили в унитаз. Ребята из команды до сих пор без медалей , любая победа наших теперь под сомнением. Скорее запятнала честь страны вместе с чинушами. А теперь эти чинуши пытаются оправдать да ещё вознести эту спортсменку. Испанский стыд.
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vika27
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Я не понимаю, что тут второй день обсуждать.В таких рейтингах всегда лидируют те кто больше на слуху, а про Камилу говорят весь год.Был бы опрос в марте скорее всего победил бы Большунов.
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Горгона Медузовна
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Алина тоже в 15 лет попала на ОИ. Причём абсолютно чистой, выиграла золото и серебро в команде. Только вот я не помню хвалебных песен от Лайшева в её честь.
Спортсменкой года я назвала бы Аню, за золото ОИ, Сашу, за рекордные пять четверных. Синицину и Кацлапова за хорошее выступление на ОИ и медали (серебро точно есть, золото карандашом)
Но не Ками. Она и ТШТ подвели себя, страну, команду
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Владимир
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Странно, что выбрали не Лайшева 😁😁😁
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Sektor_5
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Ответ Зиля Бадриева
Камилу выбрал народ, а премий как Щербакова Спортсмен года, она не получала. И заслужила ведь. В этом году золото ЧЕ, ОИ командника, прыжковый чемпионат, этапы гран при, серебро ЧР. И главное - после масштабного прессинга она не бросила спорт, соревнуется возвратила ультраси, радует шикарными программами. Её Уэнсдей влюбила в себя весь мир!
+++ Сколько минусов.) Как другим тяжело переживать чужой успех. У Уэнсдей только на одном канале ютуба уже 3 млн 🍋 просмотров, на другом около 500к, на несмотрибельном сайте Первого тоже под 500к, что абсолютный рекорд для него, на испанском спортивном портале за 2 часа 300к просмотров, про тик-ток и говорить не стоит.
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Пользователь Гугла
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Когда ж конец то, сколько еще там людей не обзвонили, не опросили, ну, меру то надо знать, хватит уже, второй день по кругу пошли
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Зиля Бадриева
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Ответ Gemma157
Ну во-первых, не выдержала. А во-вторых эти самые "недружественные страны" дали ей шанс, допустив к ПП несмотря на протесты отдельных лиц
Она даст пример многим взрослым. А допустил её к ПП КАС, иначе пришлось бы отстранять и весь штаб по закону.
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Зиля Бадриева
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Ответ Зиля Бадриева
Камилу выбрал народ, а премий как Щербакова Спортсмен года, она не получала. И заслужила ведь. В этом году золото ЧЕ, ОИ командника, прыжковый чемпионат, этапы гран при, серебро ЧР. И главное - после масштабного прессинга она не бросила спорт, соревнуется возвратила ультраси, радует шикарными программами. Её Уэнсдей влюбила в себя весь мир!
Недоброжелателей у Ками здесь много, но люди ее любят. Минусуйте сколько угодно, но против правды не попрешь.
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Зиля Бадриева
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Ответ Назар Игорь
Считаю что эта история найдëт малоприятное продолжение - создан опасный прецедент, теперь некоторые спортсмены могут увериться что принимать допинг не так уж и рискованно, могут спокойно отмазать как Валиеву. По принципу " А я чем хуже? "
Что скажете насчёт Симоны, которой разрешили использовать допинг? И к чему это привело?
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Назар Игорь
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Считаю что эта история найдëт малоприятное продолжение - создан опасный прецедент, теперь некоторые спортсмены могут увериться что принимать допинг не так уж и рискованно, могут спокойно отмазать как Валиеву. По принципу " А я чем хуже? "
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Зиля Бадриева
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Добрый_Ээх
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Еще один бредоносец
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B.Jones
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Как там Тутберизде сейчас в Маями держится. Даже не представляю...✊
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Hardy
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И попалась на допинге
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AllaS
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Лайшев и Вы и ТАТ отлично знаете, что на ОИ должны ехать чистые спортсмены , это главная задача ОКР , как же не отконтроллировали вопрос с кейсом спортсменки , почему не пометили пробу приоритетной , не получили ответа и отправили на ОИ.
Приоритетные пробы Лаба сделала своевременно.Надо спросить с спортчинуш и назвать их имена наконец поименно , а то вновь безальтернативно избрали главой ОКР Позднякова.А проблем в организационных делах все больше.
Правильно говорит Тихонов , что прежде со спортивным менеджментом надо разбираться.Вот он корень зла обычная халатность.
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Назар Игорь
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О какой чести страны он вещает? Честно утаивать допинговые пробы?
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JSV
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"Это справедливое решение"/
Это вообще не решение ничьё. Это опрос зевак о том, кто больше на слуху. Для таких определений, как лучший спортсмен года, должны быть выработаны и озвучены четкие критерии.
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Фанат Сан-Марино
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Каков опрос, таков и "спортсмен" года
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Gemma157
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Ну во-первых, не выдержала.
А во-вторых эти самые "недружественные страны" дали ей шанс, допустив к ПП несмотря на протесты отдельных лиц
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tanya_1111
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Лайшев - это главный тролль нашей фигурки.
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