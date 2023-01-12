Лайшев об опросе ВЦИОМ: «Выбор абсолютно оправданный. Валиева в 15 лет попала на Олимпиаду, прошла через давление со стороны недружественных стран и выдержала»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о результатах опроса ВЦИОМ.
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Камилу Валиеву спортсменом года. Ее упомянули 7% респондентов.
Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%). Еще 2% респондентов назвали фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову.
«Выбор абсолютно оправданный. Она [Валиева] в 15 лет попала на Олимпиаду, прошла через давление со стороны недружественных нам стран и все равно выдержала его, стала олимпийской чемпионкой в команде.
Перед этим стала чемпионкой Европы. Не каждый сможет в таком юном возрасте преодолеть психологическую нагрузку. Она отстояла честь всей страны. И она просто мастер высочайшего класса, это мы видим по ее катанию.
Это справедливое решение относительно давления и ее борьбы. Мне очень нравятся и Большунов, и Щербакова – она умница. Но мы видели, что там происходило.
Это была исключительная Олимпиада, такого давления на наших спортсменов никогда не было. Валиеву хотели сломать, но она не сломалась. С моей точки зрения, справедливо, что ее поддержали люди», – сказал Лайшев.
Верю что в будущем у неё всё будет хорошо
Спортсменкой года я назвала бы Аню, за золото ОИ, Сашу, за рекордные пять четверных. Синицину и Кацлапова за хорошее выступление на ОИ и медали (серебро точно есть, золото карандашом)
Но не Ками. Она и ТШТ подвели себя, страну, команду
Приоритетные пробы Лаба сделала своевременно.Надо спросить с спортчинуш и назвать их имена наконец поименно , а то вновь безальтернативно избрали главой ОКР Позднякова.А проблем в организационных делах все больше.
Правильно говорит Тихонов , что прежде со спортивным менеджментом надо разбираться.Вот он корень зла обычная халатность.
Это вообще не решение ничьё. Это опрос зевак о том, кто больше на слуху. Для таких определений, как лучший спортсмен года, должны быть выработаны и озвучены четкие критерии.
А во-вторых эти самые "недружественные страны" дали ей шанс, допустив к ПП несмотря на протесты отдельных лиц