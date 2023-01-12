Лайшев об опросе ВЦИОМ: «Выбор абсолютно оправданный. Валиева в 15 лет попала на Олимпиаду, прошла через давление со стороны недружественных стран и выдержала»

Президент « » высказался о результатах опроса ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали спортсменом года. Ее упомянули 7% респондентов.

Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%). Еще 2% респондентов назвали фигуристок и .

«Выбор абсолютно оправданный. Она [Валиева] в 15 лет попала на Олимпиаду, прошла через давление со стороны недружественных нам стран и все равно выдержала его, стала олимпийской чемпионкой в команде.

Перед этим стала чемпионкой Европы. Не каждый сможет в таком юном возрасте преодолеть психологическую нагрузку. Она отстояла честь всей страны. И она просто мастер высочайшего класса, это мы видим по ее катанию.

Это справедливое решение относительно давления и ее борьбы. Мне очень нравятся и Большунов, и Щербакова – она умница. Но мы видели, что там происходило.

Это была исключительная Олимпиада, такого давления на наших спортсменов никогда не было. Валиеву хотели сломать, но она не сломалась. С моей точки зрения, справедливо, что ее поддержали люди», – сказал Лайшев.