Журова об опросе ВЦИОМ: «Большунов завоевал больше медалей. Люди руководствуются эмоциями, и Валиева вызвала потрясающие эмоции»
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о результатах опроса ВЦИОМ.
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Камилу Валиеву спортсменом года (ее упомянули 7% респондентов). Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%).
«Большунов завоевал больше медалей, и я принимаю здесь спортивный принцип. Люди руководствуются эмоциями, и Камила вызвала потрясающие эмоции!
Когда у человека такое чувство превосходит, тогда, несомненно, он такого спортсмена назовет лучшим. У спортсменов не принято мыслить категориями гипотетическими, есть протокол и результат.
Если человек стал пятикратным олимпийским чемпионом, то, несомненно, он выше олимпийского чемпиона, ставшего один раз», – сказала Журова.
"– То есть вы не видите парадокса в том, что допинговое дело Валиевой еще не закрыто, а ее признали лучшей спортсменкой года?"
Представьте если бы был задан вопрос: "Камилу благодаря многочисленным победам, мировым рекордам, и прекрасным выступлениям в этом сезоне, с многомиллионными просмотрами её программ по всему пиру, признали лучшей спортсменкой года, а вы согласны с ними?"
Тогда ответы были бы явно другими, а этот обзвон чистая манипуляция, журналиста, хейтера Камилы, с целью вызвать к Камиле неприязнь, и чтобы в её адрес написали как можно больше оскорбительных комментариев.
От депутата другого и не услышишь