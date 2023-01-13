Журова об опросе ВЦИОМ: «Большунов завоевал больше медалей. Люди руководствуются эмоциями, и Валиева вызвала потрясающие эмоции»

Теги сборная России Светлана Журова женское катание Александр Большунов Камила Валиева Фигурное катание

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о результатах опроса ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Камилу Валиеву спортсменом года (ее упомянули 7% респондентов). Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%).

«Большунов завоевал больше медалей, и я принимаю здесь спортивный принцип. Люди руководствуются эмоциями, и Камила вызвала потрясающие эмоции!

Когда у человека такое чувство превосходит, тогда, несомненно, он такого спортсмена назовет лучшим. У спортсменов не принято мыслить категориями гипотетическими, есть протокол и результат.

Если человек стал пятикратным олимпийским чемпионом, то, несомненно, он выше олимпийского чемпиона, ставшего один раз», – сказала Журова. 

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sat397
Ответ Oleandra
и тут же сообщения сколько подписчиков у Трусовой, развёрнутые её посты, как ей понравилось в шоу Плюща выступать, как она театры посещает балетные.. такая прям вся классичная Шура..
Рудковкая не сидит сложа руки...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DD102DD
Народ готовят к отрицательному вердикту - все должны рыдать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ Sat397
Возможно. Посмотрите с каким рвением то обзванивают, так давно не обзванивали. И подключают как можно больше людей не связанных с ФК, чтобы они не согласились с опросом, и чтобы их болельщики прибежали и написали больше гадостей на Камилу.
и тут же сообщения сколько подписчиков у Трусовой, развёрнутые её посты, как ей понравилось в шоу Плюща выступать, как она театры посещает балетные.. такая прям вся классичная Шура..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DD102DD
Грамотная эмоциональная пропаганда - повелитель мозгов народа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sat397
Ответ Oleandra
наверно опять команда поступила очернять как можно больше Камилу.. на фоне очередного пиара Трусовой.. у меня других выводов нет..
Возможно. Посмотрите с каким рвением то обзванивают, так давно не обзванивали. И подключают как можно больше людей не связанных с ФК, чтобы они не согласились с опросом, и чтобы их болельщики прибежали и написали больше гадостей на Камилу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ Sat397
Почитайте какие вопросы задает недо-журналист, чтобы понять почему ему так отвечают: "– То есть вы не видите парадокса в том, что допинговое дело Валиевой еще не закрыто, а ее признали лучшей спортсменкой года?" Представьте если бы был задан вопрос: "Камилу благодаря многочисленным победам, мировым рекордам, и прекрасным выступлениям в этом сезоне, с многомиллионными просмотрами её программ по всему пиру, признали лучшей спортсменкой года, а вы согласны с ними?" Тогда ответы были бы явно другими, а этот обзвон чистая манипуляция, журналиста, хейтера Камилы, с целью вызвать к Камиле неприязнь, и чтобы в её адрес написали как можно больше оскорбительных комментариев.
наверно опять команда поступила очернять как можно больше Камилу.. на фоне очередного пиара Трусовой.. у меня других выводов нет..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sat397
Почитайте какие вопросы задает недо-журналист, чтобы понять почему ему так отвечают:
"– То есть вы не видите парадокса в том, что допинговое дело Валиевой еще не закрыто, а ее признали лучшей спортсменкой года?"
Представьте если бы был задан вопрос: "Камилу благодаря многочисленным победам, мировым рекордам, и прекрасным выступлениям в этом сезоне, с многомиллионными просмотрами её программ по всему пиру, признали лучшей спортсменкой года, а вы согласны с ними?"
Тогда ответы были бы явно другими, а этот обзвон чистая манипуляция, журналиста, хейтера Камилы, с целью вызвать к Камиле неприязнь, и чтобы в её адрес написали как можно больше оскорбительных комментариев.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
_Silent bob_
Допингист вызвал эмоции..... Потрясающие.....

От депутата другого и не услышишь
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий