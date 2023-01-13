Журова об опросе ВЦИОМ: «Большунов завоевал больше медалей. Люди руководствуются эмоциями, и Валиева вызвала потрясающие эмоции»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о результатах опроса ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали спортсменом года (ее упомянули 7% респондентов). Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%).

«Большунов завоевал больше медалей, и я принимаю здесь спортивный принцип. Люди руководствуются эмоциями, и Камила вызвала потрясающие эмоции!

Когда у человека такое чувство превосходит, тогда, несомненно, он такого спортсмена назовет лучшим. У спортсменов не принято мыслить категориями гипотетическими, есть протокол и результат.

Если человек стал пятикратным олимпийским чемпионом, то, несомненно, он выше олимпийского чемпиона, ставшего один раз», – сказала Журова.