ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которому россияне считают фигуристку Камилу Валиеву спортсменом года.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Кого бы вы могли назвать спортсменом года в России?» Им предлагалось выбрать до трех имен – Валиеву назвали 7% опрошенных.

Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%).

Еще 2% респондентов назвали фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову.

Бойцы ММА Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева набрали по 1%.

Менее 1% участников опроса назвали теннисиста Даниила Медведева, футболиста Артема Дзюбу, гимнасток Дину и Арину Авериных.

Также отмечается, что 69% затруднялись с ответом, а 4% на вопрос о спортсмене года заявили, что «таких нет».

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210 комментариев

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asusp527
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Ответ Ridl
Естественно он выиграл кучу медалей. Ну вот проблема в том, что фк популярнее
Достижения спортсмена- это достижения конкретного спортсмена.
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Бухгалтер2021
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валиева?за что?
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Ridl
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Ответ asusp527
Большунов честно выиграл кучу медалей, в том числе олимпийских. А Валиева меньше, и одну несуществующую олимпийскую. Королевство кривых зеркал.
Естественно он выиграл кучу медалей. Ну вот проблема в том, что фк популярнее
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asusp527
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Ответ Ridl
Что за допинг был обнаружен? В каких количествах? Как попал в организм? На что влияет?
КАС вам объяснит во всех подробностях.
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Sergio Grullo
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Ответ Лека-Лека
А когда Вы последний раз игру Овечкина в России видели?
То ли дело знаменитое выступление Валиевой на Олимпиаде 2022 в России !
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Ridl
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Ответ Sanan1908
Как видишь не одному мне смешно)))
Дафда! ни одного у тебя подгорает🤣
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Ridl
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Ответ asusp527
Оличемпионка без медали с допингом, обнаруженным на ЧР. Мало?
Что за допинг был обнаружен? В каких количествах? Как попал в организм? На что влияет?
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asusp527
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Ответ lyubov61
Клоунада была на ОИ, когда ломали Камилу, ломали, да не сломили. А вы дальше продолжайте ее гнобить.
Как не сломали, провалила ПП с треском.
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kyckoba
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Ответ Lapo Elkann
Ну " серьезнее " вы можете написать только одно -- допингистка. " Сделал дело , гуляй смело. "
Н-да, тяжелый случай. «Мы живём в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидуют», как говорилось в Нашей Раше.
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Nowhere_Girl
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Ответ alklimov2018
Поневоле начинаешь думать, что допинг - это государственная программа. Иначе как объяснить навязывание этой Валиевой в любую информационную дырочку? Смотрел тут недавно "Белый снег". В фильме реконструировали все события ЧМ в Тронхейме, все участники со своими именами, кроме Любови Егоровой, спалившейся на допинге, а потом ставшей депутатом от "единой россии".
Какая повестка, такие и «герои». Хотя мне Камилу жаль, она по сути марионетка в руках тренеров, журналистов, политиков и тд
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asusp527
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Ответ Ridl
Валиева Олимпийская Чемпионка, Чемпионка Росси, Чемпионка Европы, Чемпионка Росси по прыжкам, рекордсменка по баллам. Я вот кроме фк и волейбола никаким спортом не увлекаюсь. Овечкина вообще не знаю. Кто он?
Оличемпионка без медали с допингом, обнаруженным на ЧР.
Мало?
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Su50
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Ответ TennisForever
Жаль,что Валиевой всё испортили на Олимпиаде,такие фигуристки раз в 100 лет рождаются ,а так конечно ,я за Большунова в этом списке .
Юна Ким в прошлом столетии родилась, Камила в этом, кого же теперь ещё 77 лет смотреть? Расходимся?
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oleg
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С чего это ВЦИОМ взял. Это ложь.
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ivica_sprut
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Ох уж этот ВЦИОМ ))
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Sergio Grullo
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73%!!! россиян ВООБЩЕ мимо какого-либо интереса в российском спорте.... К ним прибавить тех, кто просто где-то слышал, что склоняются фамилии фигуристок. Какой процент из назвавших наших красавиц-фигуристок смогут назвать и две три фамилии лидеров мирового ФК? Это все равно что человек ответит на вопрос о лучшем футболисте - Зюба! - а как же Бензема? Кейн? Месси? - а, да, Месси! - как зовут Месси? - у него ещё и имя есть?. Скорее всего такие же любители спорта и за фигуристок голосовали ... Ориентируюсь на заголовки неоткрытых ссылок.
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Nowhere_Girl
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Ответ Михаил Хромаков
Дзюба? опрашивали людей очень далеких от футбола. Хабиб тот же карьеру закончил
Ну так Загитова и Медведева тоже давненько не действующие спортсменки ))
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Ridl
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Ответ Виктор Краснодар
Валиева кто это? Нет честно я кроме футбола и бокса никаким спортом не увлекаюсь особо, но Овечкина знаю а Валиева кто?
Валиева Олимпийская Чемпионка, Чемпионка Росси, Чемпионка Европы, Чемпионка Росси по прыжкам, рекордсменка по баллам. Я вот кроме фк и волейбола никаким спортом не увлекаюсь. Овечкина вообще не знаю. Кто он?
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Классный руководитель
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Хызыр Аппаев спортсмен года!
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В поисках смысла
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Какая страна, такие и герои. Дожили, блин.
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Sanan1908
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Ответ Ridl
Смейся о одиночестве
Как видишь не одному мне смешно)))
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Олег Ивакин
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Ответ eskerro
Как Валиева может быть спортсменом года, если она попалась на допинге?
Какая страна--такие и герои
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Владимир Великий
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Валиева - заслуженно спортсменка года. Её катание - высокое искусство, а неэстетичное катание Щербаковой и, тем более, Трусовой зритель и не мог полюбить)
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Ridl
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Ответ Sanan1908
Спортсменом года из-за допинга?)))) Как же смешно блин
Смейся о одиночестве
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Beriya
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кто то теперь сомневается что доклад Макларена это была чушь
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Ridl
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Ответ Девочка на стакане
Спортсменка, опозорившая страну допинговым скандалом, герой года. Оксюморон какой-то.
Так ты после того случая на ои себя так наименовала?! Бедняга!!
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