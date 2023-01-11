ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которому россияне считают фигуристку Камилу Валиеву спортсменом года.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Кого бы вы могли назвать спортсменом года в России?» Им предлагалось выбрать до трех имен – Валиеву назвали 7% опрошенных.
Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%).
Еще 2% респондентов назвали фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову.
Бойцы ММА Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева набрали по 1%.
Менее 1% участников опроса назвали теннисиста Даниила Медведева, футболиста Артема Дзюбу, гимнасток Дину и Арину Авериных.
Также отмечается, что 69% затруднялись с ответом, а 4% на вопрос о спортсмене года заявили, что «таких нет».
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