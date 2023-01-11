ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которому россияне считают фигуристку Камилу Валиеву спортсменом года.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Кого бы вы могли назвать спортсменом года в России?» Им предлагалось выбрать до трех имен – Валиеву назвали 7% опрошенных.

Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%).

Еще 2% респондентов назвали фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову.

Бойцы ММА Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева набрали по 1%.

Менее 1% участников опроса назвали теннисиста Даниила Медведева, футболиста Артема Дзюбу, гимнасток Дину и Арину Авериных.

Также отмечается, что 69% затруднялись с ответом, а 4% на вопрос о спортсмене года заявили, что «таких нет».