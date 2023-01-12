Гербольдт о том, что Валиеву признали спортсменом года по опросу ВЦИОМ: «Это любовь к ребенку, которого было жалко в сложившейся в Пекине ситуации»

Теги Катарина Гербольдт сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о том, что Камилу Валиеву признали спортсменом года по опросу ВЦИОМ.

– Я, наверное, все-таки за тех, кто выиграл Олимпийские игры, хотя с большим уважением отношусь к Камиле.

– Как вы думаете, чем Валиева заслужила народную любовь?  

– Это любовь к ребенку, которого было жалко в сложившейся в Пекине ситуации. Об этом очень много говорили, говорят и будут говорить еще какое-то время. Плюс Камила была ребенком и показывала лучшие результаты в мире, не считая Олимпиады. 

– То есть вы не видите парадокса в том, что допинговое дело Валиевой еще не закрыто, а ее признали лучшей спортсменкой года?  

– Я озвучила только свое мнение, – сказала Гербольдт.

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3

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13 комментариев

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MAKSIMKA
Ответ ретроградный меркурий
И еще раз, речь идет о 7% опрошенных - это 112 человек из 1600 опрошенных на улице. Кого смогли вспомнить, того и назвали. А больше 1000 вообще никого не смогли назвать.
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kovfun-barrios
Ответ Perfeksionistka
Именно что 7 из 100.. чего ты городишь тут?
https://www.sports.ru/figure-skating/1114679202-vcziom-rossiyane-nazvali-valievu-sportsmenom-goda-bolshunov-2-j-ovechk.html

Ну ты бы хоть не позорился)) Я же говорю, вам впарить информацию можно любую под любым соусом. Посчитать не можете (прочти последний абзац в новости) простые цифры, фанаты прокатников и прокатчиц))
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Тайга86
Ответ ekaterina_)))
Я не могу понять, что такого в ситуации Валиевой есть, что вызывает жалость. Нашли запрещённое вещество, но при этом до стартов допустили ещё. Пипец, какая бедняжка.
Можно к Камиле по разному относиться, что народ и делает...Особенно после навязчивого выстраивания образа Ками как символа...Но не признать ее красоту на льду очень сложно, как и сложно ее не пожалеть чисто по человечески, даже хотя бы по причине что никто от подобного не застрахован, а жизнь вообще непредсказуемая штука.
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Perfeksionistka
Ответ kovfun-barrios
7% из 31% (69% затруднились с ответом) это не 112 человек, а гораздо меньше. Просто впаривают инфу домохозяйкам, у них образования выше средней школы не имеется, так что они примут за истину этот "опрос".
Именно что 7 из 100.. чего ты городишь тут?
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Syndycate
Шел третий день, а люди до сих пор рвутся😂
куда если не секрет?)
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Syndycate
Шел третий день, а люди до сих пор рвутся😂
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Хаскерс
Еще бы найти преступников, которые пытались убить девочку. Хотя что их искать, они в кисс энд край сидят, ухмыляются. Но мы лучше про злобную ВАДУ побазарим.
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asusp527
Ответ ekaterina_)))
Я не могу понять, что такого в ситуации Валиевой есть, что вызывает жалость. Нашли запрещённое вещество, но при этом до стартов допустили ещё. Пипец, какая бедняжка.
Про то, как одаривали послею и говорить нечего.
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ekaterina_)))
Я не могу понять, что такого в ситуации Валиевой есть, что вызывает жалость. Нашли запрещённое вещество, но при этом до стартов допустили ещё. Пипец, какая бедняжка.
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kovfun-barrios
Ответ ретроградный меркурий
И еще раз, речь идет о 7% опрошенных - это 112 человек из 1600 опрошенных на улице. Кого смогли вспомнить, того и назвали. А больше 1000 вообще никого не смогли назвать.
7% из 31% (69% затруднились с ответом) это не 112 человек, а гораздо меньше. Просто впаривают инфу домохозяйкам, у них образования выше средней школы не имеется, так что они примут за истину этот "опрос".
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Девушка Безимени
Народ жалостлив?
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ретроградный меркурий
И еще раз, речь идет о 7% опрошенных - это 112 человек из 1600 опрошенных на улице. Кого смогли вспомнить, того и назвали. А больше 1000 вообще никого не смогли назвать.
+10
-1
+9
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Ебздрогыч
Тогда Валиеву надо признать ребенком года!
+8
-2
+6
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