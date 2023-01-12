Гербольдт о том, что Валиеву признали спортсменом года по опросу ВЦИОМ: «Это любовь к ребенку, которого было жалко в сложившейся в Пекине ситуации»
Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о том, что Камилу Валиеву признали спортсменом года по опросу ВЦИОМ.
– Я, наверное, все-таки за тех, кто выиграл Олимпийские игры, хотя с большим уважением отношусь к Камиле.
– Как вы думаете, чем Валиева заслужила народную любовь?
– Это любовь к ребенку, которого было жалко в сложившейся в Пекине ситуации. Об этом очень много говорили, говорят и будут говорить еще какое-то время. Плюс Камила была ребенком и показывала лучшие результаты в мире, не считая Олимпиады.
– То есть вы не видите парадокса в том, что допинговое дело Валиевой еще не закрыто, а ее признали лучшей спортсменкой года?
– Я озвучила только свое мнение, – сказала Гербольдт.
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Ну ты бы хоть не позорился)) Я же говорю, вам впарить информацию можно любую под любым соусом. Посчитать не можете (прочти последний абзац в новости) простые цифры, фанаты прокатников и прокатчиц))