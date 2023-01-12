Гербольдт о том, что Валиеву признали спортсменом года по опросу ВЦИОМ: «Это любовь к ребенку, которого было жалко в сложившейся в Пекине ситуации»

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о том, что Камилу Валиеву признали спортсменом года по опросу ВЦИОМ.

– Я, наверное, все-таки за тех, кто выиграл Олимпийские игры, хотя с большим уважением отношусь к Камиле.

– Как вы думаете, чем Валиева заслужила народную любовь?

– Это любовь к ребенку, которого было жалко в сложившейся в Пекине ситуации. Об этом очень много говорили, говорят и будут говорить еще какое-то время. Плюс Камила была ребенком и показывала лучшие результаты в мире, не считая Олимпиады.

– То есть вы не видите парадокса в том, что допинговое дело Валиевой еще не закрыто, а ее признали лучшей спортсменкой года?

– Я озвучила только свое мнение, – сказала Гербольдт.

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3