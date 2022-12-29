Босс «Амкала» о призовых за Кубок России: «Пока ничего не выплатили. Из заработанных 800 тысяч – 67 тысяч штрафов»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Амкал Герман Эль Класико деньги Winline Медиалига Медиафутбол

Президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказал о призовых за выступление в Фонбет Кубке России.

«Во-первых, нам до сих пор еще ничего не выплатили. Надеюсь, что это случится хотя бы в этом году.

Во-вторых, я еще подписал бумагу, что из 800 тысяч рублей, которые мы заработали, мы отдаем 67 тысяч штрафов за споры и высказывания», – сказал Герман.

В Кубке России «Амкал» дошел до стадии 1/64 финала, где уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга в серии пенальти.

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5 комментариев

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Алексей Крапивкин
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Ответ Мохнатый55
А за что призовые-то?
Ну как бы у кубка множество контрактов и тп, часть этих денег идет командам за участи и проход в следующие стадии. Понимаешь, да?👉🏻👈🏻
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Виталий Голицын
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Игроки сборной Марокко решили послать все призовые, заработанные на ЧМ-2022 в Катаре, в помощь бедным семьям в своей стране.Так что давай,Амкал,действуй.
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Мохнатый55
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А за что призовые-то?
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MosesPray
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Ответ Ahtiar
Что такое амкал. Я думал амкар, но нет
Если двумя словами - тотальна деградация. Вот что это такое
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Ahtiar
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Что такое амкал. Я думал амкар, но нет
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