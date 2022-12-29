Босс «Амкала» о призовых за Кубок России: «Пока ничего не выплатили. Из заработанных 800 тысяч – 67 тысяч штрафов»

Президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказал о призовых за выступление в Фонбет Кубке России.

«Во-первых, нам до сих пор еще ничего не выплатили. Надеюсь, что это случится хотя бы в этом году.

Во-вторых, я еще подписал бумагу, что из 800 тысяч рублей, которые мы заработали, мы отдаем 67 тысяч штрафов за споры и высказывания», – сказал Герман.

В Кубке России «Амкал» дошел до стадии 1/64 финала, где уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга в серии пенальти.