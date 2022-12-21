«Амкал» всем интересен, Герман говорил, что ему нравится моя философия». Тренер Reality Арам о возможном переходе

Главный тренер Reality Арам Айрапетян оценил вероятность перехода в «Амкал».

«Мы общаемся с Германом, и он неоднократно говорил, что ему нравится то, что я делаю, ему нравится моя философия, нравится то, как я ставлю игру. Не скажу, что мне не интересно это предложение, это не может быть не интересно.

Так сложилось, что мы в последнее время командами сдружились, общаемся, какие-то коллабы делаем. Поэтому, конечно, он интересен, «Амкал» всем интересен.

Но я точно понимаю, что у меня есть ответственность перед Филом, перед своей командой, потому что мы это все с нуля начинали, мы добились достаточно нехеровых высот, как минимум, трофея.

Я могу точно сказать, что если я буду на рынке, если я буду свободен – то это буду я, [тренером «Амкала»], это я точно могу сказать, не стесняясь. Тут теперь вопрос, буду ли я доступен», – сказал Айрапетян.