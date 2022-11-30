Герман Эль Класико не примет участие в Матче всех звезд Фонбет Кубка России

Теги ФОНБЕТ Кубок России Алексей Гасилин Амкал Герман Эль Класико Андрей Сибскана Александр Маменко Медиафутбол

Основатель «Амкала» Герман Эль Класико не примет участие в Матче всех звезд Фонбет Кубка России.

«У меня тоже не получится принять участие в матче звезд Кубка России.

По моей информации на сегодняшний день на этом мероприятии от «Амкала» будут Саша Маменко и Леша Гасилин», – написал Герман в своем телеграм-канале El Clasico Band.

Также от «Амкала» получили приглашение нападающий Алексей Гасилин и полузащитник Андрей Сибскана.

Ранее Сибыч рассказал, что тоже не сыграет в этом матче.

Матч звезд Кубка с Промесом, Суторминым и Пиняевым пройдет 3 декабря. 

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