Основатель «Амкала» Герман Эль Класико не примет участие в Матче всех звезд Фонбет Кубка России.

«У меня тоже не получится принять участие в матче звезд Кубка России.

По моей информации на сегодняшний день на этом мероприятии от «Амкала» будут Саша Маменко и Леша Гасилин», – написал Герман в своем телеграм-канале El Clasico Band.

Также от «Амкала» получили приглашение нападающий Алексей Гасилин и полузащитник Андрей Сибскана.

Ранее Сибыч рассказал, что тоже не сыграет в этом матче.

Матч звезд Кубка с Промесом, Суторминым и Пиняевым пройдет 3 декабря.