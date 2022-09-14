«Амкал» играет со «Звездой» СПб в 1/64 финала Фонбет Кубка России. Видеотрансляция

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«Амкал» играет со «Звездой» Санкт-Петербург в рамках 1/64 финала Фонбет Кубка России.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена».

Ранее клуб Медиалиги, двигаясь по Пути регионов, на стадии 1/256 финала обыграл «Зоркий» из Второй лиги (1:1, 8:7 по пенальти), а в 1/128 любительская команда была сильнее «Твери» (1:0).

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». На Sports.ru можно будет посмотреть видеотрансляцию этого матча, начало – в 13:00 по московскому времени.

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/64 финала

Амкал – Звезда СПб 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
14 сентября, 13.00, «Stadion SDYuShOR Smena»
Онлайн матча

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