«Амкал» играет со «Звездой» СПб в 1/64 финала Фонбет Кубка России. Видеотрансляция

«Амкал» играет со «Звездой» Санкт-Петербург в рамках 1/64 финала Фонбет Кубка России.
Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена».
Ранее клуб Медиалиги, двигаясь по Пути регионов, на стадии 1/256 финала обыграл «Зоркий» из Второй лиги (1:1, 8:7 по пенальти), а в 1/128 любительская команда была сильнее «Твери» (1:0).
Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». На Sports.ru можно будет посмотреть видеотрансляцию этого матча, начало – в 13:00 по московскому времени.
Путь регионов
1/64 финала
- Дата проведения
- 14 сентября, 13.00, «Stadion SDYuShOR Smena»
Статистика Фонбет Кубка России