Герман об «Амкале» в Кубке России в следующем сезоне: «Мы готовы, конечно, играть»

Герман Эль Класико прокомментировал возможное участие «Амкала» в Кубке России в следующем сезоне.

– Когда было промо к переходу Гасилина [в «Наши Парни»], там был намек от РФС, типа ждем в следующем году. Это был намек на кубок. Вы будете участвовать в следующем году?

– Если этот ролик считается за официальное приглашение (смеется). Да не, мы готовы, конечно, играть в Кубке России. Это интересно с точки зрения необычности события. И, конечно, мы подготовим еще больше перформансов.

– Ну РФС официального приглашения не делал?

– Я так понимаю, что это будет решаться по каким-то итого года, в следующем году, когда будет начинаться. Будут какие-то решения, может будут звать, может откажутся от этой идеи. Но в этом году был буст в обе стороны, – сказал руководитель «Амкала» в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Севастиана Терлецкого.