Ролик «Амкала» с потасовкой Маврина и Чужого попал на 1-е место в трендах ютуба

Последний ролик «Амкала» в ютубе привлек большое внимание аудитории.

Менее чем за 24 часа видео «Кубок «Амкала» по мини-футболу» набрало 315 тысяч просмотров.

Телеграм-канал «Wmidt Медиагигант» обратил внимание, что этот ролик вышел на первое место в трендах ютуба.

«Если не ошибаюсь, эта вершина покоряется уже в третий раз. Первые два были с врачами и с 2Drots. И забавный факт, что на всех обложках к этим видео был Сибыч. Самый медийный ########## в медиафутболе, получается», – говорится в сообщении канала.

На момент публикации материала видео «Амкала» остается в трендах, немного опустившись в списке.

На турнире «Амкала» едва не подрались и Антон Чужой. Президент клуба Герман также выяснял отношения с Чужим в раздевалке из-за грязной игры форварда.