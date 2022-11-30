Сибскана отказался участвовать в Матче звезд Кубка России: «Я узнал подробности: челленджи, формат «5 на 5». Мне это неинтересно»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана отказался участвовать в Матче всех звезд Фонбет Кубка России.

«Поначалу мне показалось, что будет очень круто сыграть Матч звезд Кубка России против статусных профессиональных футболистов. Да и в целом, история с турниром продолжается. Но когда я узнал о подробностях проведения мероприятия, отказался от участия в нем. Какие-то челленджи, матч в формате «5 на 5» – мне это неинтересно, я ожидал другого.

Посоперничать с такими футболистами, как Промес, конечно, интересно. Но я знаю, как проводятся такие мероприятия и съемки, скорее всего, там никакого соперничества не будет. Это больше история про шоу, чтобы кому-то заработать деньги, поднять KPI или отчитаться перед спонсорами.

В таком мероприятии я готов участвовать за деньги, но предложение поступило на бесплатном основании. Может быть, я ошибаюсь, и все организуют круто, но как показывает мой большой опыт, такие мероприятия проходят по одному сценарию.

Там не будет условий для того, чтобы таким медийным футболистам, как Эд (Капитан 2Drots Эдамс – прим. Sports.ru) или Леша Гасилин показать свой уровень. Скорее всего, футболисты будут играть в показательный дыр-дыр и беречься, стараться не получить травму.

Челленджи на таких мероприятиях тоже обычно неинтересные. Челлендж я всегда могу снять сам или прийти на канал к какому-нибудь блогеру, который сделает его круче и интереснее, эмоциональнее», – сказал Сибскана.

От «Амкала» также получили приглашение Герман Эль Класико и Алексей Гасилин.

Матч звезд Кубка с Промесом, Суторминым и Пиняевым пройдет 3 декабря.