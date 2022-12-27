Дмитрий Егоров о ведении конференций Медиаилиги: «Я не отказывался. Просто все должно быть понятно»
Дмитрий Егоров рассказал, почему перестал работать ведущим на конференциях Winline Медиалиги.
«Почему я перестал вести конференции МФЛ.
Я не отказывался. Просто все должно быть понятно:
Вот – напарник.
Вот – система проведения конфы.
Вот – гонорар.
Мне нужно понимать, почему и на что я трачу понедельник – день после тура, который дорого стоит, что для команды, что для личных проектов, что для быта.
В первом сезоне гонорара не было, но понимание было. Во втором исчезло и понимание.
Думаю, у Димона Шнякина схожая ситуация», – написал Егоров
«Я думаю, что им нужен более классный ведущий». Уткин о конференциях Winline Медиалиги
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