«Я думаю, что им нужен более классный ведущий». Уткин о конференциях Winline Медиалиги

Василий Уткин высказался о пресс-конференциях Winline Медиалиги.

– А тебе было интересно на пресс-конференциях Winline Медиалиги?

– Мне любопытно бывало всегда, но для меня это в первую очередь был некий клуб общений до, во время и после немножечко. А что происходило непосредственно на пресс-конференции, ну... Я думаю, что им нужен более классный ведущий.

Я не могу сказать, что мне кто-то понравился прям сильно, но когда по каким-то своим причинам отказался Егоров этим заниматься, Егоров по крайней мере – профессиональный журналист. Я думаю, что отчасти эта двойственность его и вынудила выбирать. Т.е. он с одной стороны участник, с другой стороны – журналист.

Я думаю, что это больше такое журналистское дело. Сейчас уже важно не просто понимать, какие персонажи, что означают. Важно как-то дискуссию вести. Содержательная часть дискуссии – она может вполне подрасти. Вася Маврин не в состоянии этого сделать. Он живет в глубоко собственном мире, который прекрасен, замечателен и за ним очень интересно наблюдать. Но любопытство к окружающему пространству у него минимум, не говоря уже, что он этому нигде не учился. А с точки зрения профессионализма ведения Егорова с Мавриным сравнить невозможно.

– Егоров – топ по сравнению с Мавриным?

– Безусловно. Безусловно.

– А Эрик из 2Drots?

– А я как-то мало с ним соприкасался, но мне тоже кажется, что он мог бы больше вовлеченности показывать, но это очень методическое впечатление. Ну или в качестве альтернативы какая-то серость типа Семена Зигаева, который просто всегда рядом, но по-моему ни разу в жизни не задал ни одного разумного вопроса, кроме «Как пройти в библиотеку?»,