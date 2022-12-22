Егоров о Гатагове в «Броуках»: «При всем желании, не потянули»

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Дмитрий Егоров рассказал, что «Броуки» не смогли договориться с Сосланом Гатаговым.

8 декабря Гатагов покинул пост главного тренера «На Спорте».

«Мы пока не договорились, а если быть честными, при всем желании его пригласить, – не потянули. Думаю, в медиафутболе Сос в этом году вряд ли будет, разве что со своей командой.

Поэтому вопрос со вторым тренером в пару к Антону Васильевичу [Соснину] – он вновь открыт. Через пару дней я выйду из сумрака и начну с кроватки решать вопросы и готовиться к новому сезону», – написал президент «БроукБойз».

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