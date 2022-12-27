«Броуки» начали переговоры с Юраном

Теги Сергей Юран Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Райзен и Дмитрий Егоров позвонили Сергею Юрану, чтобы обсудить возможное приглашение тренера в «БроукБойз».

Егоров: Сергей, мы хотели бы поинтересоваться, нет ли у вас интереса в Медиалиге поработать?

Юран: Это кто вообще звонит?

Егоров: Из одной из команд, есть «Амкал», 2Drots, а у нас команда «БроукБойз».

Райзен: И мы – президенты клуба – хотим у вас поинтересоваться, знаете ли вы, что такое медиафутбол?

Юран: Ну не знаю, как-то неожиданно все это. Поработать в Медиалиге... Я не знаю. Надо пообщаться – что, чего, как вообще?

Егоров: Ну давайте. Потому что опыт прикольный. Сейчас эта тема популярная, тем более пока вы на паузе или отдыхаете. У нас есть несколько возрастных игроков.

Юран: Я понял. Как еще раз команда?

Егоров: «Броуки», «БроукБойз». 

Юран: «БроукБойз». Ну мне скиньте, потому что у меня сын младший – болельщик Медиалиги. Ну и вообще как это выглядит, с финансовой части и вообще, как понять-то?

Райзен: Деньги небольшие, но перспективы огромные, потому что это такой футбол со спецэффектами.

Юран: Я понял. Это хорошо. Деньги небольшие, тогда может вам Иванову позвонить там, Сидорову?

Райзен: Не, ну они сейчас небольшие, но перспектива – огромная.

Юран: Я понял.

Егоров: Тем более у вас все есть, практически.

Юран: Ну понятно, все есть, а у вас ничего нет, да?

Райзен: У нас есть свобода слова, извините меня. В наше время.

Юран: Это серьезные вещи по нынешним временам. Ну сбросьте, я посмотрю, потом дам обратную связь, пообщаемся.

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18 комментариев

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Onion
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Ответ Spartakus1984
Короче Юрану только деньги подавай-идея это не про него))
А ты сам лично завсегда готов бесплатно поработать, да?)
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Onion
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Деньги небольшие, но перспективы - огромные!)))
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Экзорцизм Глейзеров
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Прочитал "Барсуки". Имело бы смысл для БЧК, всяко лучше чапи
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FilinMD
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Ответ Алексей Юрьевич
Больше похоже на звонок подростков. По построению диалога. Видно что не когда не вели деловых переговоров.
Часто переговоры на высоком уровне выглядят как обычное общение, вот примерно как здесь. Доводилось присутствовать на переговорах в двух компаниях из Fortune 500, причем из топ-100. Обычный был неформальный диалог, без пафоса
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Spartakus1984
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Короче Юрану только деньги подавай-идея это не про него))
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Растиньяк
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C Юраном лучше вести переговоры в бане после бутылки водки
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Ксяоми Ноутов
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Юран неплохой тренер для середняков РПЛ, медиа дно шаг назад.
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Алексей Юрьевич
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Больше похоже на звонок подростков. По построению диалога. Видно что не когда не вели деловых переговоров.
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Vanek1411
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Юран: тактично посылает Егорова с собутыльником в попу.

Спортс: "Команда Медиалиги начала переговоры с Юраном".
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Aleksey Yashin
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Райзен: У нас есть свобода слова, извините меня. В наше время.
Навальный: Это серьезные вещи по нынешним временам.
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Eric_Cartman
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Да всем плевать! Хватит этого кликбэйта тут
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Batitotti
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No money - no party.
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А.Э.РАСИМ
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Это было интересно.

А вторая часть когда?
Если учитывать мои пожелания, то можно было бы для следующего раза позвонить Криштиану Роналду, Медиалигу он еще потянет, и реклама будет.
Надо все красиво устроить.
Например, Роналду отдыхает в Персидском заливе, ему звонит агент, и предлагает общаться с интересными людьми.

Рон подумает, что это Пирс Морган, и согласится.
А придут Егоров и Сидоров.

-А вы кто?- спрашивает Криштиану.
-А мы из Аль Насри.
Откуда Рон знает это где?!

Он раз, а где 200 миллионов?
А ребята так, спокойно, достали из портупеи 200 миллионов рублей!

И будет бегать Роналду по Москве.
Кто против?
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bibendum
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Считаю, что в медиалиге Юран должен тренировать под псевдонимом - Барсик
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Peter Parker
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«Красавцы». Один, будучи журналистом едва слова складывает: ну у нас опыт прикольный. Другой сразу к бабкам все свел. Вроде же в Европе играл, там для все вуалируют словом проект.
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rusichi
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Нормальный диалог. Юран разумен и вполне тактичен.
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Xserxus
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А в итоге Юрану звонили Вован и Лексус🤣🤣
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Viktor Smolyanin
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💩
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