«Броуки» начали переговоры с Юраном

Райзен и Дмитрий Егоров позвонили Сергею Юрану, чтобы обсудить возможное приглашение тренера в «БроукБойз».

Егоров: Сергей, мы хотели бы поинтересоваться, нет ли у вас интереса в Медиалиге поработать?

Юран: Это кто вообще звонит?

Егоров: Из одной из команд, есть «Амкал», 2Drots, а у нас команда «БроукБойз».

Райзен: И мы – президенты клуба – хотим у вас поинтересоваться, знаете ли вы, что такое медиафутбол?

Юран: Ну не знаю, как-то неожиданно все это. Поработать в Медиалиге... Я не знаю. Надо пообщаться – что, чего, как вообще?

Егоров: Ну давайте. Потому что опыт прикольный. Сейчас эта тема популярная, тем более пока вы на паузе или отдыхаете. У нас есть несколько возрастных игроков.

Юран: Я понял. Как еще раз команда?

Егоров: «Броуки», «БроукБойз».

Юран: «БроукБойз». Ну мне скиньте, потому что у меня сын младший – болельщик Медиалиги. Ну и вообще как это выглядит, с финансовой части и вообще, как понять-то?

Райзен: Деньги небольшие, но перспективы огромные, потому что это такой футбол со спецэффектами.

Юран: Я понял. Это хорошо. Деньги небольшие, тогда может вам Иванову позвонить там, Сидорову?

Райзен: Не, ну они сейчас небольшие, но перспектива – огромная.

Юран: Я понял.

Егоров: Тем более у вас все есть, практически.

Юран: Ну понятно, все есть, а у вас ничего нет, да?

Райзен: У нас есть свобода слова, извините меня. В наше время.

Юран: Это серьезные вещи по нынешним временам. Ну сбросьте, я посмотрю, потом дам обратную связь, пообщаемся.