«Броуки» начали переговоры с Юраном
Райзен и Дмитрий Егоров позвонили Сергею Юрану, чтобы обсудить возможное приглашение тренера в «БроукБойз».
Егоров: Сергей, мы хотели бы поинтересоваться, нет ли у вас интереса в Медиалиге поработать?
Юран: Это кто вообще звонит?
Егоров: Из одной из команд, есть «Амкал», 2Drots, а у нас команда «БроукБойз».
Райзен: И мы – президенты клуба – хотим у вас поинтересоваться, знаете ли вы, что такое медиафутбол?
Юран: Ну не знаю, как-то неожиданно все это. Поработать в Медиалиге... Я не знаю. Надо пообщаться – что, чего, как вообще?
Егоров: Ну давайте. Потому что опыт прикольный. Сейчас эта тема популярная, тем более пока вы на паузе или отдыхаете. У нас есть несколько возрастных игроков.
Юран: Я понял. Как еще раз команда?
Егоров: «Броуки», «БроукБойз».
Юран: «БроукБойз». Ну мне скиньте, потому что у меня сын младший – болельщик Медиалиги. Ну и вообще как это выглядит, с финансовой части и вообще, как понять-то?
Райзен: Деньги небольшие, но перспективы огромные, потому что это такой футбол со спецэффектами.
Юран: Я понял. Это хорошо. Деньги небольшие, тогда может вам Иванову позвонить там, Сидорову?
Райзен: Не, ну они сейчас небольшие, но перспектива – огромная.
Юран: Я понял.
Егоров: Тем более у вас все есть, практически.
Юран: Ну понятно, все есть, а у вас ничего нет, да?
Райзен: У нас есть свобода слова, извините меня. В наше время.
Юран: Это серьезные вещи по нынешним временам. Ну сбросьте, я посмотрю, потом дам обратную связь, пообщаемся.
Спортс: "Команда Медиалиги начала переговоры с Юраном".
Навальный: Это серьезные вещи по нынешним временам.
А вторая часть когда?
Если учитывать мои пожелания, то можно было бы для следующего раза позвонить Криштиану Роналду, Медиалигу он еще потянет, и реклама будет.
Надо все красиво устроить.
Например, Роналду отдыхает в Персидском заливе, ему звонит агент, и предлагает общаться с интересными людьми.
Рон подумает, что это Пирс Морган, и согласится.
А придут Егоров и Сидоров.
-А вы кто?- спрашивает Криштиану.
-А мы из Аль Насри.
Откуда Рон знает это где?!
Он раз, а где 200 миллионов?
А ребята так, спокойно, достали из портупеи 200 миллионов рублей!
И будет бегать Роналду по Москве.
Кто против?