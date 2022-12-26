Дмитрий Егоров: «Скоро медийный футбол станет грязнее профессионального. Мы наблюдаем борьбу за то, кто будет держать лиги»

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Дмитрий Егоров высказался о проблемах, с которыми может столкнуться медийный футбол.

«Все, что мы сейчас наблюдаем в медиафутболе, – это борьба за то, кто будет держать лиги. 

Свои лиги хотят и букмекеры, и компании, и люди, которые могут зайти и к букмекерам, и к компаниям.

Объем кэша там огромный, сотни миллионов будут проходить через руки инициаторов, поэтому битва за потоки только начинается. 

Скоро медиафутбол станет грязнее футбола профессионального – вот и увидите», – написал президент «БроукБойз».

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