Дмитрий Егоров: «Скоро медийный футбол станет грязнее профессионального. Мы наблюдаем борьбу за то, кто будет держать лиги»

Дмитрий Егоров высказался о проблемах, с которыми может столкнуться медийный футбол.

«Все, что мы сейчас наблюдаем в медиафутболе, – это борьба за то, кто будет держать лиги.

Свои лиги хотят и букмекеры, и компании, и люди, которые могут зайти и к букмекерам, и к компаниям.

Объем кэша там огромный, сотни миллионов будут проходить через руки инициаторов, поэтому битва за потоки только начинается.

Скоро медиафутбол станет грязнее футбола профессионального – вот и увидите», – написал президент « ».