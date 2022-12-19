«Если он хочет, то может играть за «Козлов». К нему претензий нет». Егоров о Володе
Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался об игре хавбека команды Володи XXL за «Козлов» в товарищеской игре против «Амкала».
«Я лично Вове написал, что если он хочет, то может за «Козлов» играть. Все люди в МФЛ – свободные. Контракты юридической силы не имеют. Где кому нравится, туда тот и ездит, тем более мы на паузе пока.
Другое дело, что Goody нам тоже кое-что обещал, но там, видимо, обещания, не прописанные на бумаге, тоже не имеют ничего общего с реальностью. К Вовану вообще ноль претензий и вопросов», – написал Егоров.
Ранее между «Амкалом» и «Козлами» прошел товарищеский матч в формате 8х8. Володя сыграл за GOATS.
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