Текила о Дехтере: «Разве не медиаоткрытие сезона? Он отыграл как Ди Каприо в финале с «дротами»

Президент «Родины Медиа» Текила прокомментировал слова босса «Броуков» Дмитрия Егорова.

«Кого мы раскрыли? Дехтер разве не медиаоткрытие сезона? Учитывая, что во всех командах идет гонка вооружения профиками, можно было хер забить на медиаперсонажей, в целом.

Но мы поработали в этом направлении и нашли парня с миллионной аудиторией в тиктоке, ранее не замеченного в медиафутболе, у которого есть несколько хитов.

Его мувы на поле запомнились всем моментально, пусть и когда он прикинулся, что ему плохо, было на грани. Оформил дубль в 1/4 [финала Медиалиги] с «Козлами», к которым подъехало половина сборной Беларуси.

Заработал важнейший пеналь, отыграв как Ди Каприо в финале МФЛ с «дротами», – написал Текила.

В финале « » – 2Drots Дехтер заработал пенальти, упав в штрафной площади от удара локтем в лицо от Алекса Стиля. Бирюков реализовал одиннадцатиметровый удар и сравнял счет в матче 1:1. В серии буллиталити победили «дроты» 3:1.