«Я бы его воткнул». Райзен о победе Майами в бою против Тигиева
Райзен прокомментировал поражение Георгия Тигиева в бою с Олегом Майами.
«Меня этот бой суперсильно расстроил. Максимально.
Я говорю, если бы мне потарушку дали, я бы Майами... Не знаю, что он там 2 месяца делал.
Понимаешь, в чем вся проблема? Я против боев, но там я сгорел, поэтому нет...
Хотя за полтарушку размотал бы точно. Я бы еще сверху лям поставил бы от себя.
Я на полном серьезе – тот Майами, что себя позиционирует то, что там ногами пихается и прочее, ладно, это шутки юмора. Но я бы его воткнул, я реально говорю это», – сказал президент «Броуков».
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