«Я бы его воткнул». Райзен о победе Майами в бою против Тигиева

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Райзен прокомментировал поражение Георгия Тигиева в бою с Олегом Майами.

«Меня этот бой суперсильно расстроил. Максимально.

Я говорю, если бы мне потарушку дали, я бы Майами... Не знаю, что он там 2 месяца делал.

Понимаешь, в чем вся проблема? Я против боев, но там я сгорел, поэтому нет...

Хотя за полтарушку размотал бы точно. Я бы еще сверху лям поставил бы от себя.

Я на полном серьезе – тот Майами, что себя позиционирует то, что там ногами пихается и прочее, ладно, это шутки юмора. Но я бы его воткнул, я реально говорю это», – сказал президент «Броуков».

Олег Майами победил Тигиева в поединке единогласным решением судей

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3 комментария

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Гусейн Магомедрасулов
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На этих ноунеймов даже зеваки не посмотрят. Гуглить даже не хочу чтоб узнать кто это.
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rastafarai
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Ответ Vasyamarch91
Мне кажется, самым популярным комментарием в разделе ММА будет "а это кто такой? "
А кто это такой?
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Vasyamarch91
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Мне кажется, самым популярным комментарием в разделе ММА будет "а это кто такой? "
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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