Олег Майами и Тигиев сцепились на конференции перед боем

Между нападающим « » Олегом Майами и защитником «Броуков» Георгием Тигиевым произошла драка в студии промоушена «Наше Дело» незадолго до самого боя.

Майами и Тига высказывали в адрес друг друга нелестные высказывания, оскорбляли.

«Я буду ####### (бить) тебя, я буду тебя ####### (избивать)», – кричал Олег.

Георгий не оценил его слова и решил ответить силой.

За день до боя происходило официальное взвешивание. Вес Тигиева – 87 кг. Майами на взвешивание не явился.

Сам бой уже состоялся 10 декабря. Результат официально объявлен не был, но сообщалось, что победу одержал Олег.

Прямого эфира не было. Запись боя обещают выложить 22 декабря на канале промоушена.

Драка была опубликована на Rutube Sport «Наше Дело».

Георгий Тигиев и Олег Майами подрались на промоушне «Наше Дело»