Тигиев о поражении от Майами: «Отнесся несерьезно, за что и был наказан. Если даст мне реванш – там уже будет другой Тигиев, он ######»

Теги премьер-лига Россия Георгий Тигиев Наше Дело Поп ММА Winline Медиалига БроукБойз На Спорте Олег Майами Медиафутбол

Экс-игрок московского «Спартака» и защитник «БроукБойз» Георгий Тигиев прокомментировал свое поражение в бою против форварда «На Спорте» Олега Майами на промоушене «Наше Дело».

«Что сказать – я отнесся несерьезно, за что и был наказан. Если Олежка даст мне реванш, то там уже будет другой Тигиев, там уже он ######.

Я уверен, что преподнесу ему сюрприз хороший. Мне без разницы – можем на его правилах: в стойке, не в стойке, без борьбы и так далее.

Столько раз за бой я его перевести [в партер] мог, если бы правилами было разрешено... Но что уже сейчас рассказывать», – заявил Тигиев.

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17 комментариев

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Finist_bro
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По его стойке было заметно, что он отнёсся несерьёзно))
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mmbjpdhncv
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Столько было понтов и угроз, а не деле избил певец )) кому ты теперь нужен клоун
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Mr Hgaar
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Что за адские новости?
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Camarão
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Я по заголовку решил что Жорик за ум взялся и в МЛС уехал, а тут такое
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against tolerance
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Да уцышек позови, и всё, чего как неродной то??
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SuperStarrrr
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Как у него в этом бою висели бока...
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Иван Ганичев
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Тигиев:"На реванш ты один приходи, и мы одни придем)"
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Антон Фалафель
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Потухни уже, окурок
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Виктор Марков
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Это классика поп ММА, на прессухах все крутые и бычку врубают, а после боя: "да я просто отнёсся несерьёзно, вообще не тренировался"
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Quiet Dad
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Хто это?
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Arman FCSM
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Новостник, кидай шлак из этой помойки в раздел Бокса. Какой к чёрту футбол??
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romanisti89
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Да продался тишина за бабки, чтобы упасть от Майами
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llolishe
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Тигиеву надо было Нурлана и Щербакова позвать зрителями)Увидев их Олег Майами упал бы в кому)
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Zidane 21
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Правильно, лучше заткнись, мы тоже тут не особо рады балаболам
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maximilian_15
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Второй раз по е#лу получить хочет
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Нико Росберг
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Тигиев уже никакого отношения к спорту не имеет, зачем постить новости про него тут?!
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7f5njtshbx
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Как и к карьере футболиста
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