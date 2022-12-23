Тигиев о поражении от Майами: «Отнесся несерьезно, за что и был наказан. Если даст мне реванш – там уже будет другой Тигиев, он ######»

Экс-игрок московского «Спартака» и защитник «БроукБойз» Георгий Тигиев прокомментировал свое поражение в бою против форварда «На Спорте» Олега Майами на промоушене «Наше Дело».

«Что сказать – я отнесся несерьезно, за что и был наказан. Если Олежка даст мне реванш, то там уже будет другой Тигиев, там уже он ######.

Я уверен, что преподнесу ему сюрприз хороший. Мне без разницы – можем на его правилах: в стойке, не в стойке, без борьбы и так далее.

Столько раз за бой я его перевести [в партер] мог, если бы правилами было разрешено... Но что уже сейчас рассказывать», – заявил Тигиев.