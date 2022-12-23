Майами о реванше с Тигиевым: «Мне это не интересно – с боями закончено»

Форвард «На Спорте» Олег Майами прокомментировал свою победу в бою на промоушене «Наше Дело» с защитником «БроукБойз» Георгием Тигиевым и оценил возможность проведения реванша.

«Уже выходят видосы с Тигой. Сначала я увидел, где он говорит, что я молодец, что я попадал, он чувствовал удары. Я подумал – неужели он сейчас так хорошо отреагирует, люди зареспектуют ему, что он так принял поражение. Сейчас вижу видосы, где начались оправдания.

Реванш мне совершенно неинтересен. Я сказал, что мне бои вообще больше не интересны. Я поставил себе задачу, я ее выполнил. Все! Буду жить дальше, заниматься своими делами, музыкой и снимать контент. С боями закончено», – сказал Майами.