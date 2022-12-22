Олег Майами о победе над Тигиевым: «Может, я не показал супербой, но я и не боец, #####, и не кричал, что всех #######»

Олег Майами поделился эмоциями после победы над Георгием Тигиевым в поединке.

Форвард « » выиграл бой против защитника «БроукБойз» единогласным решением судей.

– Думал ли ты, что будет так тяжело?

– Конечно, я уже спарринговался и столкнулся с тем, что это непросто. На тренировках кажется, что ты такой сильный, ловкий, а когда выходишь на ринг, видишь соперника, чувствуешь опасность, то, конечно, не рассчитываешь силы.

Хочу сказать спасибо своим тренерам, для меня это важно, я потратил на это два месяца и много сил. Я люблю своих тренеров, которые были со мной эти два месяца.

Может, я, #####, не показал супербой, но я и не боец, #####, я и не кричал, что всех #######. Я вышел, наказал человека, как смог, за его слова и вышел победителем. Все, могу ехать домой.

Моей команде «На Спорте» хочу сказать спасибо, люблю вас.

– Появилось ли желание продолжить это делать?

– Нет, это не мое, – сказал Олег сразу после боя.