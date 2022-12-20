«Для тебя Володя – товар, на переходе которого можно сделать немного хайпа на пару недель. Не больше». Егоров о словах Текилы
Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал слова президента «РМ» Текилы.
«Вот же странный.
1. Саша [Текила], Володю с миллионом в инстаграме не надо раскрывать – он и так абсолютно раскрытый. О нем все и все давно знают. Тут скорее стоит смотреть на то, что актив приносит.
2. Актив приносит травмы, тюрьма после первого же матча и чуть ли не еженедельные посты о завершении карьеры в медиафутболе. С этими инфоповодами ты и работаешь.
3. Володе и Крапу нужно думать не о том, как их раскроют, а как удержать успех и себя от соблазнов, потому что уже завтра можно потухнуть и раствориться среди таких же молодых и некогда известных. И не важно, «Броуки» это будут, «Родина» или, как в случае с Крапом, сами 2Drots.
Твои инсинуации и подстрекательства точно не идут на пользу Володе сейчас. Да, для тебя он – товар, на переходе которого можно сделать немного хайпа на пару недель. Не больше.
Напиши ему в личку спокойно, предложи денег, договорись, если хочешь забрать – если предложишь достаточно, Володя к тебе пойдет. Все остальное – сотрясение воздуха», – написал Егоров.
Ранее между «Амкалом» и «Козлами» прошел товарищеский матч в формате 8х8. Володя сыграл за GOATS.
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