Володя XXL: «Вчера я сыграл за «Козлов», но никуда из «Броуков» я уходить не собираюсь»

Полузащитник « » прокомментировал слухи о возможном переходе в GOATS.

«Вчера я сыграл за «Козлов», но никуда из «Броуков» я уходить пока что не собираюсь. Я жду действий от BetBoom, что они скажут. Классно вчера сыграл: сделал дубль, отдал голевую передачу.

Мне просто дали время поиграть. Если бы мне давали время в «Броуках», то сделал бы тоже самое. Там такой гол, я такие даже не забивал! Паутинку снял с девятки», – рассказал Володя.

Ранее между «Амкалом» и «Козлами» прошел товарищеский матч в формате 8х8.

Володя сыграл за .