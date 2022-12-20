Егоров – Текиле: «Ищите спонсоров под Володины соцсети и раскрывайте. У вас масса персонажей, сотни тысяч просмотров»

Босс « » Дмитрий Егоров прокомментировал слова президента «РМ» Текилы.

«Так как я не единоличный владелец команды, а просто выражаю частное мнение, скажу еще раз: ничего плохого в том, что Володя уйдет к Текиле или «Козлам» нет. В добрый путь.

Пусть ищут спонсоров под Володины соцсети и раскрывают. А так, все их раскрытие очевидно. Масса персонажей, ставших в этих командах звездами, сотни тысяч просмотров, соцсети без ботов😂.

Раскрывальщики. Не собираемся участвовать в гонках сейчас, ближе к сезону все увидите», – написал Егоров.

Ранее между «Амкалом» и «Козлами» прошел товарищеский матч в формате 8х8. Володя сыграл за GOATS.

Капитан «Броуков» Дьяков прокомментировал ситуацию, сказав, что Володя – истинный броук.