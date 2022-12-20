«Какой он нахер броук? Его срочно нужно вытаскивать из этого логова!» Текила о Володе XXL
Президент «Родины Медиа» Текила высказался о ситуации с нападающим «Броуков» Володей XXL.
«Как Володя XXL может быть броуком? Ну, какой он нахер броук? Красавчик, талантливый парень, молодой, ему даже 20 лет нет! Играет в футбол великолепно...
Его срочно нужно вытаскивать из этого логова! И не важно кто это будет: мы, «Козлы» или «Амкал». Главное, это сделать и поскорее, иначе потеряем пацана», – написал Текила.
Ранее между «Амкалом» и «Козлами» прошел товарищеский матч в формате 8х8. Володя сыграл за GOATS.
Капитан «Броуков» Дьяков прокомментировал ситуацию, сказав, что Володя – истинный броук.
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