Текила: «Мне обидно за друга, что Володя сделал такую ошибку, перейдя в «Броуки»

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Президент «Родины Медиа» Текила прокомментировал слова босса «Броуков» Дмитрия Егорова.

«Дим, а кого вы раскрыли в этом сезоне, может я что-то упустил? Да и в прошлом, не сказать что вы кого-то сильно раскрывали! Скажете, как обычно, Давыдова, да он такой был всю футбольную жизнь и лишь помог вам сделать рейтинги.

В этом сезоне, вы затравили Володю, посадили на банку и делали только негативные выпуски про него, на чем впрочем и строится весь ваш контент. Вы его использовали, показав букеру, мол, смотрите, вот у нас звезда тиктока с охватами». Получили его, получили бабки, а как дальше с этим работать, не знаете!

Систему, которая была в «НС» вам не удалось построить. Если вспомнить первый сезон, то Володя выходил всегда в старте, приезжал на конференции, был заметен в медиа. А вы его просто прибили, мне обидно за друга, что он сделал такую ошибку, перейдя к вам. Раскрывальщики-выжимальщики!» – написал Егоров.

Ранее между «Амкалом» и «Козлами» прошел товарищеский матч в формате 8х8. Володя сыграл за GOATS.

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