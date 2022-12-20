Кутуз – лучший бомбардир 2022 года в медиафутболе
Стали известны лучшие бомбардиры 2022 года в медиафутболе.
В топ-5 входят четыре игрока «дротов»: Кутуз, Гаучо, Стиль и Карат.
Также в первую пятерку входит Дуб.
1. Сергей Кутузов (2Drots) – 15 (1 с пенальти)
2. Готфред Клаций – 12 (Reality/2Drots)
3. Кирилл Дубников – 11 («На Спорте»/«Амкал»)
4. Алекс Стиль – 10 (3 с пенальти)(Basement/2Drots)
5. Владислав Коротаев – 9 (2Drots)
6. Игорь Сильченко – 9 (2 с пенальти) («Арт»/«Родина Медиа»)
7. Айбол Абикен (SD Family) – 7
8. Даниил Макеев («Броуки») – 7
9. Дамир Трегулов (ФК «Деньги») – 7 (2 с пенальти)
10. Уфенок – 6 (Basement/«На Спорте»)
11. Адель Рахмани (Reality) – 6
12. Роман Салимов (Reality) – 6 (1 с пенальти)
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