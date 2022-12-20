Кутуз – лучший бомбардир 2022 года в медиафутболе

Стали известны лучшие бомбардиры 2022 года в медиафутболе.

В топ-5 входят четыре игрока «дротов»: Кутуз, Гаучо, Стиль и Карат.

Также в первую пятерку входит Дуб.

1. (2Drots) – 15 (1 с пенальти)

2. Готфред Клаций – 12 (Reality/2Drots)

3. Кирилл Дубников – 11 (« »/«Амкал»)

4. – 10 (3 с пенальти)(Basement/2Drots)

5. Владислав Коротаев – 9 (2Drots)

6. Игорь Сильченко – 9 (2 с пенальти) («Арт»/« »)

7. Айбол Абикен (SD Family) – 7

8. Даниил Макеев (« ») – 7

9. Дамир Трегулов (ФК «Деньги») – 7 (2 с пенальти)

10. Уфенок – 6 (Basement/«На Спорте»)

11. Адель Рахмани (Reality) – 6

12. Роман Салимов (Reality) – 6 (1 с пенальти)