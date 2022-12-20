Виталий Дьяков: «Володя – истинный броук. Он останется вместе с нами. Мы верим в тебя!»

Капитан « » Виталий Дьяков высказался об игре нападающего команды за «Козлов».

«Володя XXL сыграл за «Кoзлов», забил даже и отдал голевую. Дорогие «Кoзлы», вы можете пользоваться случаем и совершать этот трансфер, забрать Владимира XXL к себе в команду.

Но мне кажется, что Володя – истинный броук, и он останется вместе с нами. Мы верим в тебя, Володя!» – сказал Дьяков.

Ранее между «Амкалом» и «Козлами» прошел товарищеский матч в формате 8х8. Володя сыграл за .