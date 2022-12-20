Виталий Дьяков: «Володя – истинный броук. Он останется вместе с нами. Мы верим в тебя!»
Капитан «БроукБойз» Виталий Дьяков высказался об игре нападающего команды Володи XXL за «Козлов».
«Володя XXL сыграл за «Кoзлов», забил даже и отдал голевую. Дорогие «Кoзлы», вы можете пользоваться случаем и совершать этот трансфер, забрать Владимира XXL к себе в команду.
Но мне кажется, что Володя – истинный броук, и он останется вместе с нами. Мы верим в тебя, Володя!» – сказал Дьяков.
Ранее между «Амкалом» и «Козлами» прошел товарищеский матч в формате 8х8. Володя сыграл за GOATS.
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