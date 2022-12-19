«Есть предложения от клубов России, Азии и Индонезии, но сейчас я мыслями с «Родиной Медиа». Хантер о своем будущем

Нападающий «Родины Медиа» Андрей Титов прокомментировал свое будущее в команде.

– Вы уже обсуждали будущее «Родина Медиа» с руководством?

– Конкретного диалога еще не было. Сейчас решаются важные моменты по ближайшему будущему команды. Весьма вероятно после того, как точки над «и» будут расставлены, мы все сядем и обсудим все с руководителями. Я уверен, что каких-то проблем не возникнет, потому что отношения внутри команды максимально джентельменские и прозрачные.

– Существует ли у Вас до сих пор какое-то недопонимание с Дмитрием Жилинским?

– Лично у меня с Жилинским нет никаких проблем, не испытываю к нему никаких эмоций. Касаемо его поступка было много полемики, поэтому я остаюсь при своем мнении, что можно было как минимум обговорить этот пост с Карякой. Он взрослый человек, пусть останется у него на совести.

– Правда ли, что Вам уже поступали предложения от других клубов?

– Да! Есть предложения от профессиональных клубов России, а также из Азии и Индонезии. От озвучивания имен воздержусь. Однако на данный момент я мыслями с «Родиной Медиа». Я ни разу не задумывался об уходе из команды.

– Условия, которые вам предлагали в этих клубах – они крупнее тех, который сейчас в «Родина Медиа»?

– Могу сказать только то, что вопреки догадкам многих недалеких, в « » мы не купаемся в деньгах.

– Кого Вы бы взяли из 2Drots в обмен на Бирюкова?

– В 2Drots собрана хорошая команда, есть интересные и харизматичные личности. Тот же Крап, он имеет все возможности для того, чтобы вырасти в классного футболиста и в интересную медийную персону.

Но при всем уважении к ребятам, ни на одного из игроков Бирю я не поменял бы. Его человеческие и футбольные качества, и потенциал в медийном плане – это другой уровень, – сказал Хантер.

Ранее президент «РМ» Текила сообщил, что трансфер Бирюкова в 2Drots состоится только в случае его обмена на игрока «дротов».